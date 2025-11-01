پاک افغان معاہدہ قابل عمل نہیں :تھنک ٹینک
افغان طالبان بات ماننے کو تیار نہیں:حسن عسکری، انکی رٹ نہیں:سلمان غنی بات چیت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوسکتا:رسول بخش،بہتری آئے گی:عمران رضا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ پاک افغان معاہدہ قابل عمل نہیں، تاخیر اس پوائنٹ پرہورہی تھی پاکستان جو کہہ رہا تھا افغان طالبان اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے ،وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں،اس معاہدے کے نفاذ میں کئی مسائل ہوں گے ،دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو پاک فوج ان کا مقابلہ کرے گی،پاکستان کی کارروائی کو افغانستان کہے گا کہ پاکستان نے ہماری خودمختا ری کی خلاف ورزی کی ہے ،کیونکہ معاہدے میں یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائی کو روکا جائے ۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ چاہے سیاسی معاملات ہو ں یا عسکری، جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں تو 50 فیصد کامیابی پہلے مرحلے میں ہی ہو جاتی ہے ،پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اس کا تحریری معاہدہ بہت ضروری ہے اور یہی بات افغان طالبان کے لئے مشکل امر ہے کیونکہ ان کے ہاں صرف کالعدم ٹی ٹی پی ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی تنظیمیں ہیں۔ ان کی اپنی رٹ وہاں موجود نہیں ہے ۔ اس تحریری نکتے پر افغان طالبان بات کرنے سے گریزاں تھے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ وفد کے لوگوں کو کلی اختیارات حاصل نہیں ہوتے ،وہ صرف بات چیت کرتے ہیں،معاملات طے کرتے ہیں جو حتمی منظوری ہوتی ہے وہ کابل یا اسلام آباد سے ہوتی ہے ،اس لئے طالبان وفد بار بار کابل سے رابطہ کررہے تھے ،اسی طرح وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اپنی طرف سے کوئی چیز طے نہیں کرسکتے ،افغانستان اور پاکستان دونوں بغیر معاملات طے کئے واپس آجاتے ہیں تو دنیا پھر ان کوایک میز پر بٹھا دے گی معاملہ حل کرنے کیلئے ،بات چیت کے بغیرمسئلہ حل نہیں ہوسکتا۔افغانستان اور پاکستان دونوں سمجھتے ہیں کہ کشیدگی اچھی نہیں۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے استنبول میں معاہدہ ہونا خوش آئند ہے ،مجھے امید ہے معاملات بہتر ی کی طرف جائیں گے ،ہمارا بھی یہ نکتہ تھا کہ مانیٹرنگ اور ویری فکیشن کا ایک میکانیزم بنایاجائے ،یہ انہوں نے مان لیا،کیونکہ مقصدیہی تھا کہ بارڈ ر پر امن ہو،افغان طالبان کایہ مطالبہ قبول کرنا پاکستان کی سفارتکاری کی فتح ہے ۔