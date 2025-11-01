صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ رشید کو بیرون ملک جانے کی اجازت

  • پاکستان
شیخ رشید کو بیرون ملک جانے کی اجازت

راولپنڈی (خبر نگار)لاہور ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید احمد کی بیرون ملک جانے کی پٹیشن منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ شیخ رشید کو عمرہ پر جانے دیں وہ دعا کریں گے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے ۔

راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے چیئرمین عوامی لیگ کی رٹ پٹیشن پرسماعت کی، شیخ رشید احمد اپنے وکیل سردار عبدالرازق خان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ،سردار عبدالرزاق ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ہائیکورٹ کے حکم پر شیخ رشید کا نام ای سی ایل سے نکالا جا چکا ہے ،تاہم ان کا نام اب PNIL اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے ،آئین کے تحت ہر شہری کو آزادانہ نقل و حرکت اور بیرونِ ملک سفر کا بنیادی حق حاصل ہے ۔عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر شیخ رشید احمد کی پٹیشن منظور کرتے ہوئے انہیں بیرونِ ملک جانے کی اجازت دے دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دھر میندر ہسپتال میں داخل

پاکستان آئیڈل کا جج بننے پر تنقید فواد خان کا مزاحیہ انداز میں جواب

عمر رسیدہ نہیں لیکن دوستوں کے باپ کا کردار بھی ادا کرچکا :شہزاد نواز

زندگی میں رومانس ابھی آیا ،لطف اندوز ہو رہی ہوں:صبا قمر

چھوٹی فیملیز پر مشتمل مشترکہ خاندانی نظام بہتر :حسن احمد

جھانوی کپور کا پلاسٹک سرجری کرانے کا اعتراف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak