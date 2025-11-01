صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا حکومت تنہائی کا شکار وزیراعلیٰ کے بیانات ملکی سلامتی کے منافی :خواجہ آصف

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی ،مانیٹرنگ ڈیسک ) وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات ملکی سلامتی کے منافی اور مایوس کن ہیں ، یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ اندر بیٹھا ایک شخص ہدایات جاری کرے گا۔

 نیازی لا ، جس کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے یہ نہیں چلے گا۔خیبرپختونخوا کی حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے ۔افغانستان کی سرزمین سے دراندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہئے ، دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا ،کابل کی طالبان حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے ، پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے ،افغانستان کی سرزمین سے دراندازی مکمل بند ہونی چاہیے کیونکہ دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے اور دہشت گردی کی روک کے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نہیں ۔ 

