پٹرول2 روپے 43 پیسے ، ڈیزل 3 روپے 2 پیسے لٹر مہنگا

پٹرول2 روپے 43 پیسے ، ڈیزل 3 روپے 2 پیسے لٹر مہنگا

پٹرول کی قیمت 265روپے 45پیسے ، ڈیزل کی 278روپے 44 پیسے لٹر ہوگئی

اسلام آباد(دنیانیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق  پٹرول 2 روپے 43 پیسے فی لٹر مہنگاکیا گیاجبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لٹر مہنگا ہوا۔ پٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لٹر مقرر کی گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لٹر مقررکی گئی۔ اطلاق گزشتہ رات 12 بجے سے ہوگیا۔

