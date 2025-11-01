پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانا صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری:چیف الیکشن کمشنر
اسلام آباد (اے پی پی)پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن سیکرٹریٹ میں اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔
اجلاس میں ممبرانِ الیکشن کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن، پنجاب حکومت کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور الیکشن کمیشن و پنجاب حکومت کے دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے پنجاب حکومت کے نمائندوں کو بتایا کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن، دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ پنجاب حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور الیکشن کمیشن کو بروقت رولز، ڈیٹا، نوٹیفکیشنز اور نقشہ جات فراہم کرے تاکہ کمیشن حلقہ بندی کے لیے بروقت اقدامات اٹھا سکے ۔چیف سیکرٹری پنجاب نے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں مخلص ہے ۔لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت حلقہ بندی رولز کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا گیا ہے ۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے دفتر کو ہدایت کی کہ ڈرافٹ رولز پر اپنی رائے فوری طور پر صوبائی حکومت کو بھیجی جائے ۔چیف سیکرٹری پنجاب کی بریفنگ کے بعد الیکشن کمیشن نے زور دیا کہ تمام امور مقررہ شیڈول کے مطابق ہر صورت مکمل کیے جائیں۔