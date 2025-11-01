ایف آئی اے نے شبر زیدی کیخلاف کرپشن کا مقدمہ واپس لے لیا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے )نے سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)شبر زیدی کے خلاف دائر کرپشن کا مقدمہ ایک روز بعد ہی واپس لے لیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ فیلڈ یونٹ کی سفارش پر ڈسچارج رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کردی گئی اور یہ حکم ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون کی منظوری سے جاری کیا گیا ۔ ایف آئی اے ڈائریکٹر کراچی زون کی اجازت سے ایف آئی اے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل کے نام جاری مراسلے میں عدالت میں مقدمہ منسوخ کرکے رپورٹ پیش کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے ۔مراسلے میں مقدمہ منسوخ کرنے یا سی کلاس کرنے کی اجازت بھی طلب کرلی گئی اور کہا گیا کہ مقدمہ میں نامزد شبر زیدی، ایف بی آر حکام اور نجی بینک ملازمین کا نام نکالا جائے ۔ اس فیصلے کے بعد سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی اور ایف بی آر افسروں کے خلاف مقدمہ ختم کر دیا جائے گا ۔واضح رہے شبر زیدی کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے (FIA)کے اینٹی کرپشن سرکل کراچی نے ایک روز قبل ایف بی آر کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے دور میں 16 ارب روپے کے غیر مجاز انکم ٹیکس ریفنڈز جاری کرنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔