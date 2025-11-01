صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو دہائیوں بعد سمندر سے تیل و گیس تلاش کرنیکی کامیاب بولیاں

  • پاکستان
لائسنسز کے پہلے مرحلے میں80 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع،اعلامیہ کامیاب بولیاں 53ہزار 510مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط، پٹرولیم ڈویژن

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں دو دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کیلئے بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق لائسنسز کے پہلے مرحلے میں تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے ، جو ڈرلنگ کے دوران بڑھ کر ایک ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے ۔اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آف شور میں تیل و گیس کے 23 بلاکس کیلئے کامیاب بولیاں موصول ہوئیں۔ یہ پیشرفت ملکی معیشت کیلئے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے ۔پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت تلاش کی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی، جبکہ کامیاب بولیاں 53 ہزار 510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہیں۔اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ ایک امریکی ادارے کی حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان کے سمندری علاقے میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ممکنہ ذخائر موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر آف شور راؤنڈ 2025 شروع کیا گیا جس میں پاکستان کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

