ایک ہفتے میں پیاز، انڈے ، چکن، گھی آٹا، کوکنگ آئل سمیت 14 اشیا مہنگی

  • پاکستان
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں ) ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی جس میں مہنگائی کی شرح میں 0.12 فیصد اضافہ ہوا۔

ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 14 اشیا مہنگی، 10 سستی ہوئیں جبکہ 27 اشیا کی قیمتیں برقرار رہیں ، حالیہ ہفتے میں پیاز 59.54 فیصد، انڈے 3.24 فیصد مہنگے ہو ئے جبکہ چکن0 2.4 فیصد اور لہسن 1.72 فیصد مہنگا ہوا ، کوکنگ آئل ، گھی اور آٹا بھی مہنگا ہوا،ایک ہفتے میں ٹماٹر 47 فیصد ، دال چنا 1.66 فیصد سستی ہوئی۔ اس دوران دال مسور ، مونگ اور ایل پی جی بھی سستی ہوئی، مجموعی سالانہ مہنگائی 5.05 فیصد تک پہنچ گئی ،ہفتے کے دوران پیاز کی قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ۔

