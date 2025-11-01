صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میو ہسپتال میں منکی پاکس کا ایک اور مریض داخل

  • پاکستان
میو ہسپتال میں منکی پاکس کا ایک اور مریض داخل

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )لاہور سمیت پنجاب میں منکی پاکس پھیلنے کے خدشات مزید بڑھنے لگے ۔

میوہسپتال  میں مونکی پاکس کے تیسرے مریض کی آمد ،20سالہ ذوالفقار کا منکی پاکس ٹیسٹ پازیٹو آگیا۔ذوالفقار کو چار روز قبل بھکر جیل سے میو ہسپتال لایا گیا جس کے چہرے سمیت پورے جسم پر دانے اور شدید بخار تھا ۔مریض کے آئسولیشن وارڈ کے باہر پولیس کا پہرہ ہے ، بتایا جارہا ہے کہ مریض کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے جبکہ منکی پاکس کے پہلے مرنے والے مریض کے رشتہ داروں کو قرنطینہ کردیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak