تحریک انصاف میں کوئی اختلاف اور تقسیم نہیں ،شیخ وقاص

آفریدی پورے ووٹ لیکر وزیر اعلیٰ بنے ،تقسیم ہوتی تو کیسے جیت جاتے تحریک چلنے سے فوری نتیجہ نہیں نکلتا:ٹونائٹ ود ثمرعباس میں گفتگو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی اختلاف اور تقسیم نہیں ،اختلاف اور تقسیم پرلوگ پہلے کے پی کے حوالے سے باتیں کیا کرتے تھے ، دوتین ماہ پہلے مشعال یوسفزئی کو ٹکٹ ملا ،وہ پورے ووٹ لے کر سینیٹر بنیں ،اس کے بعد سہیل آفریدی پورے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنے ،اسی طرح خرم ذیشان پورے ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔دنیا نیوزکے پروگرام''ٹونائٹ ود ثمرعباس''میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم نے کہا اگر کوئی تقسیم ہوتی تو یہ کیسے جیت جاتے ؟،پنجاب میں بھی کوئی اختلاف کا معاملہ نہیں ہے ،یہ صرف پراپیگنڈا کیا جارہا ہے۔

تھوڑا بہت مسئلہ تھا اس کو حل کرلیا گیا ہے ،تقسیم وہ ہوتی ہے کہ بندے پارٹی چھوڑ کرچلے جائیں یا گروہ بندی ہو جائے ، تھوڑا بہت اختلاف چلتا رہتاہے ،ہر جماعت میں ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں،سیاسی لوگوں میں اختلاف ہوبھی جائے تو اس کو حل کرلیا جاتا ہے ،اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ن لیگ میں حمزہ شہباز کی اور سوچ ہے اور مریم نواز کی اور سوچ ہے ،نواز شریف اور شہباز شریف کی اور سوچ ہے ۔عمران خان کی رہائی کی تحریک کے حوالے سے شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے تحریک چلنے سے فوری نتیجہ نہیں نکلتا، اس کیلئے وقت لگتا ہے ،ایک دوسال کم از کم لگ جاتے ہیں،تحریکیں چلتی ہیں اس کے نتائج بھی آتے ہیں، ہم نے جو تحریک چلائی ہے وہ ناکام نہیں ہوئی،سہیل آفریدی نے خود کہا ہے کہ اگر عمران خان نے حکم دیا تو اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے ۔

