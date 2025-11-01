مقامی حکومتوں کا تحفظ ،پنجاب اسمبلی کی قرارداد وفاق کو ارسال
مقامی حکومتوں کے نام سے ایک نیا باب شامل کیا جائے ترامیم کی جائیں، متن آئینی تحفظ کیلئے 27ویں ترمیم کرنا پڑتی ہے تو کریں گے ، سپیکر پنجاب اسمبلی
لاہور(سیاسی نمائندہ ) پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں سے متعلق آئین میں ترمیم کی قرارداد وفاق کو ارسال کردی۔آئین کے آرٹیکل 140-اے میں ترمیم سے متعلق پنجاب اسمبلی کی قرارداد وفاق کو ارسال کر دی گئی ۔ صوبائی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی، یہ قرارداد سیکرٹر ی قومی اسمبلی اور سیکرٹر ی سینیٹ کو بھجوائی گئی ہے ۔ صوبائی ایوان نے وفاق سے مطالبہ کیا کہ آئین میں مقامی حکومتوں کے نام سے ایک نیا باب شامل کیا جائے تاکہ بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ حاصل ہو سکے ۔قرارداد میں کہا گیا کہ اٹھارہویں ترمیم کے بعد پنجاب میں منتخب بلدیاتی ادارے صرف 2 سال تک کام کر سکے ، جو کہ نظام کے تسلسل میں بڑی رکاوٹ ہے ۔ایوان نے اس بات پر زور دیا کہ بروقت بلدیاتی انتخابات اور مو ثر سروس ڈلیوری کے لیے آئین میں واضح ترامیم کی جائیں۔ادھر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے تصدیق کرتے ہوئے کہاکہ الیکشن کمیشن نے حدبندیوں کیلئے اڑھائی ماہ کا وقت دینے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کاکہناتھا کہ پنجاب حکومت نے حدبندیوں کیلئے اڑھائی ماہ کا وقت مانگا ہے ،حدبندیاں مکمل کرکے پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گی۔
حدبندی رولز کی تکمیل کے بعدکمیشن حلقہ بندیوں کا عمل شروع کردے گا،چیف سیکرٹری پنجاب نے اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں ہماری تیاری مکمل ہے ،اپریل مئی تک سب مکمل ہوجائے گا۔ان کاکہناتھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بروقت ہوں گے تاخیر نہیں ہوگی۔دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکرپنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بلدیاتی ایکٹ کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس سلسلہ میں 27 ویں آئینی ترمیم بھی منظور کی جاتی ہے تو اس کی حمایت کریں گے ۔پنجاب سے ضلعی حکومت کی مدت کے تحفظ کے لیے منظور کی جانے والی قرارداد نئی آئینی ترمیم کی سفارش کرتی ہے جس کے لیے قومی اسمبلی و سینیٹ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔سپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ملک میں گزشتہ 50 سال کے دوران مقامی حکومتوں کا وجود نہیں رہا، توقع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ (ن)، پیپلزپارٹی اور پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں اس ترمیم کی حمایت کریں گی۔ان کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومتوں کی عدم موجودگی میں ریاست کا عمرانی معاہدہ کمزور ہوا ہے ، ضلعی حکومت کے حوالے سے موثر قانون کی عدم موجودگی کے باعث ماضی میں صوبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹس کو توڑتی رہی ہیں