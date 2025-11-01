صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کا آج الیکشن ، 75 نشستوں پر 331امیدوار میدان میں

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)صوبہ کی سب سے بڑی وکلا تنظیم پنجاب بار کونسل کے الیکشن برائے 2025-2030 کیلئے پولنگ آج یکم نومبر کو ہو گی۔

مجموعی طور پر 75 نشستوں کیلئے 331امیدوار، پروفیشنل گروپ اور احسن بھون گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع، ووٹرز 5سال کیلئے پنجاب بار کونسل کے نمائندے منتخب کریں  گے ،چیئرمین الیکشن بورڈ امجد پرویز نے انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کیلئے تمام انتظامات کو حتمی شکل دیدی ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب بار کونسل کے انتخابات آج ہوں گے اور پورے صوبہ میں 75 نشستوں پر 331 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں صوبہ بھر میں 1 لاکھ 32 ہزار300وکلا ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے ، لاہور ڈویژن میں 42 ہزار 415 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے ۔پنجاب بھر میں 28 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں ، لاہور ڈویژن میں 93 امیدواروں کے مابین کانٹے دار مقابلہ ہے ،لاہور ہائیکورٹ میں ووٹنگ کیلئے 52 پولنگ سٹیشنز قائم کئے گئے ہیں اور لاہور ہائیکورٹ کی 29 عدالتوں اور ہائیکورٹ بار کے ہالز پولنگ کیلئے مختص کئے گئے ہیں۔ چیئرمین الیکشن بورڈ امجد پرویز نے پولنگ کے روز احاطہ لاہور ہائیکورٹ میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کردیا ہے ، شناختی کارڈ اور پنجاب بار کے کارڈ کی بنیاد پر احاطہ ہائیکورٹ میں داخلے کی اجازت ہوگی، الیکشن کے موقع پر پنجاب بھر کی عدالتیں بند رہیں گی جبکہ سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں چیئرمین الیکشن بورڈ امجد پرویز نے کہاکہ نتائج کے بعد ہوائی فائرنگ کرنے کے والے امیدوار کو نااہل کردینگے ۔ 

