کار سازنجی کمپنی کیخلاف مسابقتی کمیشن کی انکوائری درست قرار
طویل عرصہ انکوائری زیر التوا رکھنا انصاف کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا:عدالت کمیشن 2018 سے جاری انکوائری 6 ماہ میں مکمل کرے ،نجی کمپنی کی درخواست پر فیصلہ
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پاکستان میں کار بنانے والی نجی کمپنی کیخلاف مسابقتی کمیشن کی انکوائری درست قرار دے دی ۔جسٹس راحیل کامران نے نجی کمپنی کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا اور قرار دیا کہ مسابقتی کمیشن کی جاری انکوائری قانون کے مطابق ہے ، مسابقتی کمیشن پاکستان کے پاس معلومات طلب کرنے اور انکوائری شروع کرنے کا مکمل اختیار ہے ۔ کار بنانے والی نجی کمپنی نے 2018 سے 2022 تک کمیشن کی کارروائی میں خود حصہ لیا۔ مسابقتی کمیشن کی جانب سے جاری نوٹس معلومات کے حصول کیلئے ہیں، کمپنی کو چاہیے مطلوبہ معلومات فراہم کرے تاکہ انکوائری مکمل ہو سکے ۔فیصلہ میں باور کرایا گیا کہ طویل عرصہ تک انکوائری زیر التوا رکھنا انصاف کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا، مارکیٹ کی نگرانی کیلئے معلومات کا حصول غیر قانونی عمل نہیں۔ مسابقتی کمیشن کا مقصد مارکیٹ میں غیر منصفانہ قیمتوں اور مقابلے کی خلاف ورزیوں کی روک تھام ہے ۔ عدالت نے ہدایت کی کہ مسابقتی کمیشن پاکستان 2018 سے جاری انکوائری 6 ماہ میں مکمل کرے ۔