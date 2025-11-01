بلدیاتی نظام سے سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ نچلی سطح تک قائم رہے گا
(تجزیہ:سلمان غنی) پنجاب اسمبلی میں بلدیاتی انتخابات کو آئینی تحفظ دینے کے حوالے سے پاس کی جانے والی مشترکہ قرارداد کو بلدیاتی اداروں کی اہمیت، حیثیت اور خصوصاً بلدیاتی انتخابات کی جانب پیشرفت کے اعتبار سے ایک اہم پیشرفت قرار دیا جا سکتا ہے ۔
آئین کے آرٹیکل 140-اے میں مقامی حکومتوں کا تصور واضح کیا گیا ہے اور ان اداروں کو وجود میں لانے کے ساتھ مالی، سیاسی اور انتظامی خودمختاری دینے کی بات بھی کی گئی ہے ۔افسوسناک امر یہ ہے کہ ملک میں بننے والی جمہوری حکومتیں اقتدار میں آنے کے بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے گریز کرتی نظر آتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ حکومت 2022ء کے ایکٹ کے تحت ہی انتخابی عمل کو یقینی بنائے ۔ اس کے جواب میں حکومت نے فوری طور پر بلدیاتی ایکٹ 2025ء ایوان سے منظور کرایا اور انتخابات کرانے کا عندیہ دیا، تاہم تاحال صورتحال واضح نہیں کہ انتخابات کب ہوں گے ۔یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے انتخابی عمل کو آئینی تحفظ دینے کی سفارش کتنی سنجیدہ ہے ؟۔سیاسی جماعتیں جو اپنے منشور میں مقامی حکومتوں اور بلدیاتی نظام کو فعال بنانے کا عزم ظاہر کرتی ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اس وعدے پر عمل کیوں نہیں کرتیں؟۔پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والی قرارداد کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ متفقہ طور پر منظور کی گئی اور وفاق کو بھجوائی گئی۔
اگرچہ قرارداد کی کوئی آئینی یا قانونی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اسے پارلیمنٹ کے لیے رہنمائی ضرور قرار دیا جا سکتا ہے ۔اس حوالے سے ایک بل ایم کیو ایم کی جانب سے پہلے ہی پارلیمنٹ میں موجود ہے ، جس میں بلدیاتی نظام کو فعال بنانے اور انتخابی عمل کو آئینی تحفظ دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی سطح پر سیاسی جماعتیں اس ضمن میں کیا پیش رفت کرتی ہیں۔پاکستان کی سیاسی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ یہاں بلدیاتی انتخابات زیادہ تر فوجی ادوار میں ہوئے ، کیونکہ اس وقت اسمبلیاں موجود نہیں ہوتیں۔ جب اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں تو بلدیاتی اداروں کا کردار محدود کر دیا جاتا ہے ۔اگر بلدیاتی نظام کے ذریعے ساٹھ، ستر ہزار نمائندے عوامی سطح پر شامل ہوں تو اس سے جمہوریت مزید مضبوط ہوگی اور سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ نچلی سطح تک قائم رہے گا۔تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صوبائی حکومتوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق سے تو بے پناہ وسائل حاصل کیے ، لیکن ان وسائل اور اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا۔
صوبائی فنانس کمیشن تو بنے ، مگر ضلعی فنانس کمیشن قائم نہ ہو سکے ۔حکومتوں اور سیاسی قوتوں کا رویہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے مجرمانہ غفلت کے مترادف رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اب گورننس کے فقدان کے باعث نئے صوبوں کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں۔اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات اپریل 2026ء کے بعد ہی ممکن ہوں گے ۔ اس عمل کے لیے حد بندی اور حلقہ بندی کے لیے کم از کم تین ماہ درکار ہوں گے ۔بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں عوام کے منتخب نمائندوں کو مضبوط کرنے کے بجائے بیوروکریسی پر انحصار کرتی ہیں، جس کا نقصان انہیں طویل مدت میں اٹھانا پڑتا ہے ۔اگر سیاسی جماعتوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کیں تو عوامی دباؤ کے نتیجے میں نئے صوبوں کی تحریکوں کا زور مزید بڑھے گا۔بلاشبہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ نئے صوبوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتی ہے ، مگر یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا اختیارات کی مرکزیت سے غیرمرکزیت کی جانب بڑھ رہی ہے ۔اگر مقامی سطح پر مسائل کا حل ممکن نہ بنایا گیا تو نئے صوبوں کا قیام اب سیاسی جماعتوں کے بس سے باہر ہو جائے گا۔