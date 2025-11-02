بھارت کا پاکستان کیخلاف منصوبہ ناکام : بھارتی ایجنسیوں نے ٹھٹھہ کے ایک مچھرے کو پاکستانی نیوی آرمی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے بھیجا، وہ پکڑا گیا فوجی مشقوں کے دوران یہ ممکنہ سازش تھی : وزیر اطلاعات
اعجاز کوستمبر میں بھارتی کوسٹ گارڈز نے گرفتار کیا،پیسوں کا لالچ دیکر خصوصی ٹاسک دیا،یونیفارم،سمز،پاکستانی ماچس ،سگریٹس لیکر واپس بھارت جاتے ہوئے پکڑا،معاملہ عالمی فورم پر اٹھائیں گے :عطا تارڑ بھارت کے پراپیگنڈا وارفیئر میں افغانستان بھی شامل ،شکست دیں گے ،طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس،اعترافی بیان، ہینڈلر کی کال سنائی،استنبول مذاکرات پر ترجمان افغان طالبان کا بیان مسترد
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز ، مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا انٹیلی جنس ایجنسیوں نے بھارت کا پاکستان کیخلاف منصوبہ ناکام بنادیا، بھارتی ایجنسیوں نے ٹھٹھہ کے ایک مچھیرے کو پاکستانی نیوی، آرمی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے بھیجا ، وہ پکڑا گیا ، فوجی مشقوں کے دوران یہ ممکنہ سازش تھی، معاملہ عالمی فورم پر اٹھائیں گے ،افغانستان بھی بھارت سے پراپیگنڈا وار فیئر سیکھ رہا،انہیں اس میدان میں بھی شکست دیں گے ۔ اعجاز ملاح نامی ماہی گیر نے سنسنی خیزانکشافات کئے ہیں۔وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت میدان جنگ میں شکست کو بھول نہیں پا رہا اور آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد اس نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی مہم شروع کی۔
انہوں نے کہا کہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو اپنے بیانیہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جنگ کے دوران انڈیا کے پورے میڈیا نے جھوٹا بیانیہ تشکیل دیا اور اپنی جھوٹی خبروں میں لاہور اور ملتان کی بندرگاہوں تک کو تباہ شدہ قرار دیا حالانکہ لاہور اور ملتان لینڈ لاک شہر ہیں جہاں کوئی بندرگاہ موجود ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے جس میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اعجاز ملاح نامی ایک ماہی گیر کو گرفتار کیا ہے جو رواں سال ستمبر میں سمندر میں ماہی گیری کے لئے گیا تھا جسے بھارت کے کوسٹ گارڈز نے گرفتار کیا اور اس گرفتاری کے بعد اسے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ اعجاز ملاح کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے رقم اور دیگر ترغیبات دے کر پاکستان نیوی، پاکستان آرمی اور سندھ رینجرز کے یونیفارم سمیت دیگر حساس اشیا خریدنے کا ٹاسک دے کر رہا کیا ۔
یہ انڈین انٹیلی جنس ایجنسی کا پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کا ایک اور اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے انتہائی متحرک ہیں۔ جب اعجاز ملاح ان اشیا کی خریداری کر رہا تھا تو پاکستانی سکیورٹی اداروں نے اس کا پیچھا کیا اور بعد ازاں اسے گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے وقت اعجاز ملاح کے قبضے سے متعدد اشیا برآمد ہوئیں جن میں سم کارڈز، ماچس، لائٹر وغیرہ شامل ہیں۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے مالی لالچ اور دبائو کے ذریعے اعجاز ملاح کو استعمال کیا اور ملزم نے گرفتاری کے بعد جرم کا اعتراف بھی کیا۔ اس موقع پر اعجاز ملاح کا اعترافی بیان بھی میڈیا کے سامنے چلایا گیا جس میں کہا گیا کہ میں اعجاز ملاح ولد ریاض ملاح ضلع ٹھٹھہ کا رہائشی اور خاندانی طور پر ماہی گیری کا کام کرتا ہوں، اگست 2025 میں مجھے بھارتی کوسٹ گارڈز نے گرفتار کیا، مجھے کہا گیا کہ آپ کے مقدمہ کی کارروائی میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں، پھر مجھ سے کہا گیا کہ اگر میں ان کے لئے کام کروں تو میری رہائی فورا ًممکن ہے جبکہ پیسوں اور انعام کا لالچ بھی دیا گیا۔
اعجاز ملاح نے بتایا کہ پھر مجھے رہا کر دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ پاکستانی نیوی، رینجرز اور آرمی کی وردیاں، تین زونگ سم کارڈز، تین موبائل دکانوں کے بل، پاکستانی ماچس اور سگریٹس کے ڈبے ، لائٹر کے علاوہ پرانے 100 اور 50 کے نوٹ بھی فراہم کئے جائیں، جب سامان اکٹھا کر کے اکتوبر میں دریا کے کنارے واپس جانے کے لئے روانہ ہوا میری گرفتاری ہوئی۔ اعجاز ملاح نے بتایا کہ اس کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایک افسر اشوک کمار کے ساتھ تھا جنہیں اس نے سامان اور تصاویر بھیجی تھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام شواہد موجود ہیں، فرانزک تجزیہ میں وائس نوٹ بھی سامنے آئے ہیں۔ اعجاز ملاح کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، یہ سازوسامان بھارت لے کر جا رہا تھا۔ اس کو ادا کی گئی رقم کی بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں۔ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے نہ صرف میڈیا پہ اٹھایا جائے گا بلکہ عالمی فورمز پر بھی فارن آفس کے ذریعے ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا جا سکے ۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کے پراپیگنڈا وارفیئر میں افغانستان بھی شامل ہے ، جب مغربی سرحد سے حملہ کیا گیا تو افغانستان کے وزیر خارجہ نئی دہلی بیٹھے تھے ، اب افغانستان بھی بھارت سے سیکھ رہا ہے کہ پراپیگنڈا وار فیئر کیسے کرنا ہے ، یہ بھارت جا کر کشمیر پر کمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا سٹیٹس کیا ہے ، یہ تو نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں اور نہ ہی یہ عالمی سطح پر کسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افواج نے اپنے سے چار گنا بڑے دشمن کو شکست دی، ہم نے افغان پناہ گزینوں کو یہاں اپنے خرچے پر رکھا، ان کی مہمان نوازی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آزاد کشمیر کے علاقے بیلا نور شاہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپس ہیں اور جس دن بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہم نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ مریدکے اور بہاولپور جانا تھا تو بھارت نے انہی مقامات کو نشانہ اس لئے بنایا کہ انہیں ڈر تھا کہ ہم سب دکھا دیں گے کہ وہاں کچھ نہیں ہے اور ان کے حملے کا تمام منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اعجاز ملاح کو سمندر سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ انڈیا کی جانب جا رہا تھا، شواہد اکٹھا کرنے کیلئے بہت ضروری تھا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ملزم کو کئی مرتبہ سرویلنس میں رکھتی ہیں تاکہ اس کے اصل ارادے کا پتہ لگ سکے اور وہ موقع پر گرفتار ہو سکے ۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزارت اطلاعات پراپیگنڈا وارفیئر کو کائونٹر کرنے میں یکجا ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغانستان کے پراپیگنڈے کا پاکستان کی صحت پر رتی برابر فرق نہیں پڑتا، ترکیہ کے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے ۔ افغانستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لئے استعمال نہ کرسکیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلح افواج ہمیشہ تیار رہتی ہیں، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کا سر کچلا جا رہا ہے ، دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ، دہشت گردی کے خاتمے کے لئے پاکستانی قوم، حکومت اور افواج پاکستان مکمل طور پر متفق اور متحرک ہیں، انشا اﷲ تعالی ٰدہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کی سمز کے حوالے سے ریگولیشنز موجود ہیں، سمز تصدیق شدہ ہوتی ہیں، بغیر بائیو میٹرک کوئی سم دستیاب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوتی ہیں۔ آپریشن سندور میں دشمن کو شکست ہوئی اس لئے وہ پراپیگنڈا وار فیئر کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کو شکست ہوگی۔وزیرمملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا بھارت پہلگام واقعہ اور آپریشن سندور کی ناکامی سے ہونے والی خفت کو مٹانے کے لیے اوچھی حرکتوں پر اتر آیا ہے ، بھارت کی جانب سے حالیہ دنوں میں چلائی جانے والی پراپیگنڈا مہم بے بنیاد اور من گھڑت ہے ۔ گرفتار کیے گئے ماہی گیر اعجاز ملاح کا معاملہ اس پراپیگنڈا کی نمایاں مثال ہے ۔ گرفتار شخص کے خلاف 95 ہزار روپے کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت اور دیگر ریکارڈ پاکستانی اداروں کے پاس ہیں۔
طلال چودھری نے کہا کہ یہ کوششیں اندرونی سیاسی مقاصد، خصوصاً بھارت میں انتخابات کے پیشِ نظر اپنا امیج بحال کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت نے مزید کہا کہ پاکستان ایک خودمختار اور ذمہ دار ریاست ہے ، ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوتی اور ہم دوسرے ملک کی خودمختاری کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کہیں حقیقی صورتِ حال ہو تو ہم بین الاقوامی میڈیا کو لے جاکر ثبوت دکھانے کے لیے تیار ہیں۔پریس کانفرنس کے دوران طلال چودھری نے یہ بھی کہا کہ گرفتار ملزم کے ایک ہینڈلر کی طرف سے فون کالز کی آڈیو بھی موجود ہے جس میں پاکستانی افواج کی وردیاں، ٹیلی نار کے سِم کارڈز اور دیگر اشیا کی فراہمی کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔
اس طرح کے منظم اقدامات کا مقصد بین الاقوامی اور اندرونی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے ۔ انہوں نے عوام کو بھی خبردار کیا کہ وہ لالچ یا خوف کے ذریعے کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں اور بتایا کہ متعلقہ ادارے پوری طرح چوکس ہیں اور ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران گرفتار کیے گئے اعجاز ملاح کا اعترافی ویڈیو بیان اور بھارتی ہینڈلر کے ساتھ اس کی گفتگو بھی میڈیا کے سامنے پیش کی گئی جس میں بھارتی ہینڈلر اسے پاکستانی فورسز کی وردیوں، سمز اور دیگر اشیا کی فراہمی کی ہدایت کر رہا تھا۔دریں اثنا پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ وزارتِ اطلاعات و نشریات کے مطابق پاکستان کا مؤقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے ۔
ترجمان وزارتِ اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشتگردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ، جبکہ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش بھی کی۔وزارت اطلاعات کے مطابق افغانستان کی جانب سے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ دہشتگردوں کی حوالگی صرف سرحدی انٹری پوائنٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے ۔پاکستان نے دوٹوک مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی غلط بیانی ناقابلِ قبول ہے ، اور ایسے متضاد بیانات کو گمراہ کن قرار دیا گیا ہے ۔