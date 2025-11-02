چمن سے ایک روز میں ساڑھے 10 ہزار سے زائد افغان مہاجرین واپس، طورخم بارڈر بھی بیدخلی کیلئے کھول دیا گیا
سینکڑوں پناہ گزین طورخم بارڈر پہنچ گئے،تجارتی سرگرمیوں کافیصلہ نہیں ہوا:ڈی سی خیبر ،اب تک 15لاکھ 60ہزار افغان مہاجرین کوواپس بھیجا جاچکا
پشاور،اسلام آباد(عامر جمیل،سید ظفر ہاشمی) پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی بے دخلی کے لیے طورخم سرحد کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ حکام کے مطابق پاک افغان سرحدی گزرگاہ طورخم کو 21 روز بعد جزوی طور پر کھولا گیا ہے ۔چمن بارڈر سے ایک روز میں 10 ہزار700 افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیج دیا گیا۔ راولپنڈی ڈویژن میں کارروائیوں کے دوران 14342 غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو واپس بھجوایا گیا۔ترجمان آر پی او کے مطابق افغان شہریوں کو دکان اور گھر کرا یہ پر دینے والے مالکان کے خلاف مجموعی طور پر 79 مقدمات درج کیے گئے ، افغان مہاجرین کی واپسی چمن کے بعد طورخم سرحد سے بھی شروع ہو گئی ، اب تک تقریباً 15 لاکھ 60 ہزار افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔
ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر بلال شاہد کے مطابق سرحد صرف افغان پناہ گزینوں کی بے دخلی کے لیے کھولی گئی ہے جب کہ تجارت اور عام آمدورفت تا حکم ثانی بند رہے گی،خیبر کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق سینکڑوں افغان شہری طورخم امیگریشن سینٹر پہنچ گئے جہاں دستاویزی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں افغانستان جانے کی اجازت دی گئی ، حکام کا کہنا ہے کہ تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آمدورفت کی مکمل بحالی کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا،ڈپٹی کمشنر بلال شاہد کے مطابق 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے باعث طورخم سرحد مکمل طور پر بند کی گئی تھی تاہم اب سرحد صرف بے دخلی کے لیے جزوی طور پر بحال کی گئی ۔
یو این ایچ سی آر کے ترجمان قیصر خان آفریدی کے مطابق 8 اکتوبر تک مجموعی طور پر 6 لاکھ 15 ہزار غیر قانونی افغان شہریوں کو طورخم کے راستے وطن واپس بھیجا جا چکا ہے ، جب کہ مزید افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے ،طورخم تجارتی گزر گاہ کی بندش کے باعث امپورٹ، ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں کارگو گاڑیاں پھنس گئی ہیں، طورخم تجارتی گزرگاہ سے افغانستان کے ساتھ یومیہ اوسطاً 85 کروڑ روپے دوطرفہ تجارت ہوتی ہے ، افغانستان کے ساتھ دوطرفہ تجارت میں یومیہ اوسطاً 58 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ شامل ہے ۔اسی طرح افغانستان سے یومیہ 25 کروڑ روپے مالیت کی اشیا درآمد کی جاتی ہیں، پاک افغان دوطرفہ تجارت سے قومی خزانے کو یومیہ اوسطا 5کروڑ روپے کی آمدن ہوتی ہے ۔