منفی ہتھکنڈے بند کریں ورنہ مدارس و مساجد کیلئے اسلام آباد پہنچنے میں 24 گھنٹے لگیں گے : فضل الرحمن
مدارس کیخلاف یہ رویہ انکا اپنا نہیں بلکہ بیرونی ایجنڈا ہے ، پنجاب حکومت کس مد میں علما کو خریدنے کیلئے کوشاں؟خودمختاری و مدرسے کے تحفظ کیلئے مرمٹنا ہوگا، سربراہ جے یو آئی وفاق المدارس کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ،ہم دین اور پاکستان کے چوکیدار ہیں ، دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے، حنیف جالندھری،مولانا شمشاد ودیگر کا کنونشن سے خطاب
ملتان (نمائندہ دنیا ،دنیا نیوز)سربراہ جمعیت علمائے اسلام (ف)مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ دینی مدارس کے خلاف منفی ہتھکنڈے بند کریں ورنہ اسلام آباد پہنچنے میں 24گھنٹے لگیں گے ،دینی مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جارہا ہے ،پنجاب حکومت نے مساجد کے آئمہ کیلئے پہلے دس ہزار کا اعلان کیا جب تنقید ہوئی تو پچیس ہزار کردیا، حکومت کس مد میں مدارس اور علماء کو خریدنے کی کوشش کررہی ہے ،دینی مدارس کیخلاف یہ رویہ انکا اپنا نہیں بلکہ بیرونی ایجنڈا ہے کہ مذہبی نوجوانوں کو مشتعل کرکے ریاست سے لڑایا جائے ،مساجد کے آئمہ کو پچیس ہزار دیا جارہا ہے یہ تجر بہ خیبر پختونخوا میں ہوچکا ، علماء کو اپنی آزادی،خودمختاری و مدرسے کے تحفظ کیلئے مرمٹنا ہوگا،مدارس کی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن ضمنی ہے ،وفاق المدارس اصل مدارس باقی ڈمی ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جامعہ خیر المدارس ملتان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیراہتمام منعقدہ خدماتِ تحفظِ مدارسِ دینیہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
مولانا فضل الرحمن نے مزید کہا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اسلام مملکتِ پاکستان کا سرکاری مذہب ہے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر آج تک قانون سازی نہیں کی گئی۔انہوں نے کہا کہ مدارس کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ قوتیں ملک میں ایسے ماہرینِ شریعت نہیں دیکھنا چاہتیں جو شریعت کے مطابق قانون سازی کر سکیں،حقوقِ نسواں، نکاح کی عمر، گھریلو تشدد اور وقف قوانین سب بیرونی دباؤ کے نتیجے میں بنائے جا رہے ہیں۔انہوں نے حکومت پنجاب کے آئمہ کرام کو دیئے جانے والے 25 ہزار روپے ماہانہ وظیفے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ رقوم ضمیر خریدنے کی کوشش ہیں ،اگر مدارس کے خلاف رویہ تبدیل نہ کیا گیا تو علما ء اپنی حریت اور دینی اقدار کے تحفظ کیلئے اسلام آباد کا رخ کریں گے ،ہمیں اسلام آباد مارچ کیلئے 24 گھنٹے درکار ہونگے ۔
مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ادارے اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ فساد بھی مچاتی ہے تو معصوم جملوں کیساتھ مچاتی ہے ،اب کہتے ہیں ہم تو مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں ،دینی مدارس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا رویہ دراصل بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے ،جس کا مقصد نوجوانوں کو ریاست کے خلاف بھڑکانا ہے ، لیکن وفاق المدارس اور جمعیت علمائے اسلام نے نوجوانوں کو امن و استحکام کا پیغام دیا اور نوجوان نسل کومشتعل ہونے سے بچا لیا ، یہی وجہ ہے کہ بیرونی ایجنڈا ہمارے خلاف کام کررہا ہے ۔ سربراہ جے یو آئی کا کہنا تھا کہ نائن الیون کے واقعات کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، بیرونی ایجنڈا ہے کہ مذہب سے لاتعلق ہوجاؤ اور روشن خیالی کی طرف آجاؤ، آئین میں لکھا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا ،حکمرانوں نے ہمیں فرقوں میں لڑانے کی کوشش کی، افغانستان کو تباہ و برباد کردیا، کہتے ہیں کہ امن کیلئے آئے ہیں، عراق، شام، فلسطین کو تباہ کردیا اور تب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم امن کیلئے آئے ہیں۔
سربراہ جمعیت علما ئے اسلام نے کہا کہ اگر کوئی مذہب کے بغیر زندگی گزارنے کا فلسفہ رکھتا ہے تو وہ دور جہالت میں ہے ، تم اسلامی دھارے میں آؤ ہم قومی دھارے میں آئیں گے ، قوانین بناتے ہیں 18 سال کی عمر سے پہلے نکاح نہیں ہوگا ، کیا یہ قوانین پاکستان میں بننے چاہئیں ۔ مجھ سے سوال کیاگیا کہ اسلامی نظام کیلئے آپ نے کیا کیا؟ میں نے جواب دیا مجھے اسلامی نظام کیلئے ووٹ کتنے دیئے ہیں ،پنجاب والو اٹھو گے کہ نہیں ،پنجاب کو جگاؤ جنوبی پنجاب کو جگاؤ، قوم کو اپنے ساتھ کھڑا کرو ،عوام میں بیداری پیدا کریں ،آپ کو غلامی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے ،پاکستان کو جنگوں کی طرف نہ لے کر جائیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے سعودی عرب سے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان میں ایسا نظامِ تعلیم نافذ ہونا چاہیے تھا جس میں ہر مسلمان دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرے ،دینی مدارس نے بغیر کسی سرکاری امداد کے یہ فریضہ ادا کیا لیکن بدقسمتی سے انہیں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ۔
وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظمِ اعلیٰ اور جامعہ خیر المدارس کے مہتمم مولانا حنیف جالندھری نے کہا کہ وفاق المدارس سے 27 ہزار مدارس و جامعات وابستہ ہیں جن میں 30 لاکھ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں،وفاق المدارس کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ،ہم دین اور پاکستان کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ چوکیدار ہیں ،نظریہ پاکستان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں،ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے ۔مولانا زبیر احمد صدیقی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مدارس کو محکمہ تعلیم کے تحت زبردستی رجسٹر کرنے کا مطالبہ آئینی ترامیم کے منافی ہے ، ہم حکومتی جبر کو مسترد کرتے ہیں۔کنونشن سے جامعہ خیر المدارس کے ناظمِ تعلیمات مولانا شمشاد احمد، مفتی طاہر مسعود، قاری عزیز الرحمن رحیمی ،مولانا حبیب اللہ،مفتی عبدالرحمن ، مولانا حبیب الرحمن درخواستی، مولانا لطف اللہ لدھیانوی نے بھی خطاب کیا،اس موقع پر مختلف قراردادیں بھی منظور کی گئیں جو مفتی حامد حسن، مولانا حبیب الرحمن اور مولانا عمر فاروق عباسی نے پیش کیں۔