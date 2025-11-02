لاہور : وزیر اعظم کی نواز شریف سے ملاقات، سکیورٹی معاملات پر گفتگو
پاک افغان مذاکرات، دورہ سعودی عرب ، ضمنی الیکشن پر مشاورت ، مریم نواز بھی شریک ہوئیں 9 لاکھ نئے فائلرز کا ٹیکس نیٹ میں آنا حکومتی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کی عکاسی کرتا ہے :شہباز شریف
لاہور،اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی امرا میں پارٹی سربراہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرکے سیاسی ، معاشی اور سلامتی امور پر مشاورت کی، ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں،ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران وزیراعظم نے آزاد جموں و کشمیر میں حکومت کی تبدیلی اور پیپلز پارٹی کے مطالبات سے متعلق بھی نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جاری مذاکرات اور ثالث ممالک کی سفارتی کوششوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ملاقات میں پنجاب میں ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے حکمتِ عملی پر مشاورت کی گئی، شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب سے متعلق پارٹی سربراہ کو آگاہ کیا۔
ملاقات کے دوران ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا، نواز شریف نے پارٹی قیادت کو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ دریں اثنا وزیراعظم نے مالی سال 2025 میں ریکارڈ 59 لاکھ ٹیکس گوشوارے جمع ہونے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام کی پذیرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 لاکھ نئے ٹیکس فائلرز کا ٹیکس نیٹ میں شامل ہونا عوام کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے ۔شہباز شریف نے عوام کی جانب سے ذمہ داری کا ثبوت دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم اور ٹیکس نظام کی اصلاحات سے مثبت نتائج مل رہے ہیں، ایف بی آر میں میرٹ کی بالادستی کو اولین ترجیح دی ہے ۔ قابل اور محنتی افسران کی حوصلہ افزائی اور ناقص کارکردگی کی حوصلہ شکنی کے نظام سے ایف بی آر میں پرفارمنس کلچر متعارف کرایاگیا۔
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی نگرانی بذات خود ہر اجلاس کی ہفتہ وار صدارت میں کی، ٹیکس گوشواروں کو آسان اور سہل بنایا گیا، ساتھ ہی بندرگاہوں پر خود کار کلیئرنس کے نظام سے کرپشن کے خاتمے اور پرفارمنس کی بہتری کو یقینی بنایا گیا، جبکہ غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے پوائنٹ آف سیل کی تعداد میں اضافے سے سیلز ٹیکس چوری کو روکا گیا۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ٹیکس آمدن میں گزشتہ برس کی نسبت 9 ارب کا اضافہ حکومت کی ایف بی آر اصلاحات کا منہ بولتا ثبوت ہے ، ایف بی آر کے نظام کی مزید اصلاحات کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے ، کرپشن اور غیر رسمی معیشت کے مکمل خاتمے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔