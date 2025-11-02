امن، ترقی مشترکہ اقدار، جرمنی کیساتھ دوستی مزید مضبوط بنانے کیلئے عزم : مریم نواز
رکن جرمن پارلیمنٹ دریاترک کی ملاقات،ویمن امپاورمنٹ، ماحولیات،دیگرمنصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال پنجاب میں وال چاکنگ پر سخت پابندی،شہروں کو خوبصورت بنانے کی 122سکیموں پرکام شروع
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف سے گزشتہ روز جرمن پارلیمنٹ کی رکن دِریا تُرک نَخباؤر نے ملاقات کی اوردو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون،ویمن امپاورمنٹ، تعلیم، یوتھ ایکسچینج پروگرام، ماحولیات اور کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔مریم نوازنے کہا ہے کہ تعلیم حکومت پنجاب کے اصلاحاتی ایجنڈے کا بنیادی ستون اورخواتین کی بااختیاری پنجاب کی سماجی پالیسی کا مرکزی جزو ہے ،پاکستان اور جرمنی امن، ترقی اور انسانی وقار کی مشترکہ اقدار کے حامل ہیں۔ان کاکہناتھاکہ سیلاب کے دوران اظہار ہمدردی و یکجہتی پاک جرمن دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے ، پاکستان اور جرمنی جمہوریت، برداشت اور پارلیمانی طرزِ حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں جو ترقی و امن کی بنیاد ہے۔
وزیراعلیٰ نے جرمنی کی فریڈرک ایبرٹ فاؤنڈیشن کی 100 ویں سالگرہ پر مبارکباد دی اور پاکستان میں 35 سالہ خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہم پارلیمانی روابط، پائیدار ترقی اور تعاون کے ذریعے پاک جرمن دوستی کو مزید مضبوط بنانے کیلئے پُرعزم ہیں۔دوسری طرف پنجاب بھر میں وال چاکنگ پر سختی سے پابندی پرعملدرآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کرلیاگیاجبکہ بے ہنگم تجاوزات کو خوبصورتی میں ڈھالنے اور وال چاکنگ ختم کرکے دیواریں صاف کرنے کا فیصلہ کیاگیا ہے ، وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے منصوبے کی منظوری دے دی۔
مریم نواز کی ہدایت پر تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر شہر میں بیوٹیفکیشن کا شاندار اور منفرد پلان مرتب کیاگیاہے،سرکاری اور نجی عمارتوں پر وال چاکنگ ختم کرکے دیواریں صاف کردی جائیں گی ،پنجاب کے 39اضلاع میں ساڑھے 16ارب روپے کی لاگت سے 132بیوٹیفکیشن سکیمیں مکمل کی جائیں گی ،بیوٹیفکیشن کی 122سکیموں پر کام شروع کردیاگیا۔لاہور، بہاولپور، ڈی جی خان،سرگودھا، گجرات، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بیوٹیفکیشن سکیمیں اگلے جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا گیاہے ،ملتان میں نومبر، گوجرانوالہ اورساہیوال میں بیوٹیفکیشن کی 24سکیمیں اگلے مارچ تک مکمل کر لی جائیں گی،ہر شہر میں سڑکوں اور بازاروں کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ٹف ٹائل بھی لگائی جائیں گی۔وزیراعلیٰ مریم نوازنے گلگت بلتستان کے یوم الحاق پاکستان پر مبارکبادکاپیغام دیا اور گلگت بلتستان کے عوام کو ڈوگر ہ راج سے ا ٓزادی کے یوم پر مبارکباد پیش کی ،انہوں نے کہاکہ گلگت بلتستان پاکستان کی خوبصورت اور شاندار تصویر پیش کرتا ہے ،یہاں کے بہادر عوام ملک و قوم کا فخر ہیں۔