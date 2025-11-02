زیر سمندر 16 ارب ڈالر کے تیل و گیس ذخائر موجود : کمانڈر کراچی
بحری تجارت40ارب ڈالرتک جاسکتی،زیرسمندر ذخائرمعاشی استحکام کا ذریعہ بن سکتے :وائس ایڈمرل فیصل عباسی دوسرے شپ یارڈ کیلئے مقامات کا معائنہ،نئی بندرگاہوں کی منصوبہ بندی جاری،میری ٹائم ایکسپو کاکل سے آغاز
کراچی (کامرس رپورٹر)کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمدفیصل عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں دنیا کے 44 ممالک ، 133 عالمی وفود شرکت کر رہے ہیں، جو پاکستان کے بحری شعبے پر عالمی اعتماد اور سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے رجحان کا مظہر ہے ۔کراچی ایکسپو سینٹر میں تین سے چھ نومبر تک جاری رہنے والی کانفرنس میں 150 سے زائد مقامی وفود اورمقامی وغیرملکی 178 نمائش کنندگان بھی شریک ہوں گے ۔میڈیابریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی میری ٹائم سیکٹر کی مضبوطی اور ترقی کے لیے دوسری بار انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ، جس کا مقصد بلیو اکنامی کو فروغ دینا، بین الاقوامی سرمایہ کاروں کوپاکستان کے ساحلی وسائل سے روشناس کرانا اورسمندری صنعتوں میں شراکت داری کے نئے دروازے کھولنا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ پہلی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کے دوران 50 کروڑ ڈالر مالیت کے مفاہمتی معاہدے طے پائے تھے جن میں سے 90 فیصد معاہدے پایہ تکمیل تک پہنچے تھے جو اس فورم کی افادیت اور سنجیدہ صنعتی شراکت داری کا ثبوت ہے ۔ بحری کمانڈر کراچی نے کہا کہ پاکستان کی بحری تجارت کی مجموعی استعداد تقریباً 40 ارب ڈالر ہے تاہم اس وقت تجارتی حجم چند کروڑ ڈالر تک محدود ہے ، جسے بڑھانے کے لیے حکومتی اور نجی شعبوں کی مشترکہ حکمتِ عملی درکار ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت نے سمندری آلودگی کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی ہے جبکہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے مختلف پراجیکٹس پر عملدرآمد شروع ہو چکا ہے تاکہ ساحلی ماحولیاتی نظام کو محفوظ بنایا جا سکے۔
وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اس موقع پر انکشاف کیا کہ مکران کوسٹ اور انڈس بیسن کے ساحلی علاقوں میں زیرِ سمندر 16 ارب ڈالر مالیت کے تیل و گیس کے ذخائر موجود ہیں، جو پاکستان کی توانائی خود کفالت کی جانب ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتے ہیں ۔انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور چین نے پہلی بار 2018 میں زیرِ سمندر ان ذخائر کی کھوج کاعمل مشترکہ طور پر شروع کیا تھاجس کے بعد اب تین مختلف سروے مکمل کیے جا چکے ہیں،انڈس بیسن اور مکران کوسٹ میں دنیا کے پانچویں بڑے گیس ذخائر اور سولہویں بڑے تیل کے ذخائر کی موجودگی پاکستان کے لیے معاشی استحکام کا نیا دروازہ ثابت ہو سکتی ہے ۔ان کے مطابق ان ذخائر کی کھوج کے لیے ترکیہ کو تین بلاکس میں لائسنس جاری کیے گئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ایران اور سعودی عرب کے سب سے بڑے وفود پہلی بار اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ آسٹریلیا ، برطانیہ ، اٹلی ، عراق، مصر ، چین سمیت دیگر ممالک بھی میری ٹائم ایکسپو میں شر کت کرینگے جو اس خطے میں بڑھتے ہوئے سفارتی و اقتصادی تعلقات کی مؤثر علامت بھی ہے ۔کمانڈرکراچی نے مزید کہا کہ کراچی شپ یارڈ کے ساتھ دوسرے شپ یارڈ کی تعمیر اب ناگزیر ہو چکی ہے تاکہ ملکی شپ بریکنگ، شپ ری سائیکلنگ اور جہاز سازی کی صنعت کو وسعت دی جا سکے ،وفاقی وزیر برائے بحری امور نئی بندرگاہوں کے قیام کے لیے کوسٹل لائن کا جائزہ لے رہے ہیں اور دوسرے شپ یارڈ کے لیے بھی مختلف مقامات کا معائنہ کیا جا چکا ہے ۔ان کاکہنا تھا کہ طویل ساحلی پٹی میں نئی بندرگاہوں کے قیام سے متعلق بھی منصوبہ بندی جاری ہے ،اس سے نہ صرف تجارتی راہداریوں میں تنوع آئے گا بلکہ ساحلی علاقوں میں روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا ہوں گے ۔