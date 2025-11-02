سندھ حکومت نے ای چالان کا فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کی کال دینگے : حافظ نعیم
پی پی کی کراچی دشمنی سامنے آچکی ،اختیارات بھی نچلی سطح پر منتقل کرنے کو تیار نہیں،حالات کی ذمہ دار حکومت ہو گی متحدہ کو 50 سیٹیں بھی دیدی جائیں اسکی کوئی حیثیت نہیں،امیر جماعت اسلامی،ای چالان پر عدالت جائینگے ،منعم ظفر
کراچی (اسٹاف رپورٹر) امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے نارتھ ناظم آباد کے تحت ماڈل حیدری مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات سے قبل وعدہ کیا تھا کہ اختیارات سے بڑھ کر کام کریں گے ، ہمارے 9ٹاؤن چیئرمینوں نے 2 سال میں ثابت کر دیا ہے کہ امانت و دیانت کے ساتھ کام کیا جائے تو وسائل اور اختیارات کی کمی کے باوجود عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے ، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اختیارات و وسائل نچلی سطح پر منتقل کرنے کوتیار نہیں لیکن ہمارا عزم ہے کہ عوام کی خدمت اور تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھیں گے ، سندھ حکومت اور قابض میئر رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔
حافظ نعیم الرحمن نے مزید کہا کہ ایک ہی ملک میں الگ الگ قانون نہیں بنائے جاسکتے ، سندھ حکومت نے ای چالان کے نام پر بھتہ خوری کا بازار گرم کیا ہوا ہے ، ایک طرف کراچی کے عوام کو باعزت ٹرانسپورٹ میسر ، سڑکیں موجود نہیں دوسری جانب بھاری چالان ظلم ہے ، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ای چالان کا فیصلہ واپس لے ورنہ ہم کراچی کے شہریوں کو زبردست احتجاج کی کال دیں گے ، حالات کی تمام ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوگی، 2012 سے سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہونا تھا جس میں کیمرے لگائے جانے تھے ، وہ کیمرے تو نہیں لگے لیکن چالان کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا پورے ملک کے عوام کراچی کی حالت زار دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، شہر پرمختلف مافیاز کا قبضہ ہے ،کچے اور پکے کے ڈاکومل کر شہر پر قبضہ کرکے بیٹھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کراچی کی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آچکی ہے ، ایم کیو ایم کی کراچی میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، اسے 50 سیٹیں بھی دے دی جائیں تب بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ، کراچی کے عوام ایک بار پھر اٹھیں گے ووٹ ڈالیں گے بھی اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے ۔
ان کا کہنا تھا بنوقابل پروگرام کا سفر کراچی سے شروع ہوا اور اب پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے ، جعفرآباد،کوئٹہ کے ہزاروں بچوں اور بچیوں نے بنوقابل پروگرام کے ٹیسٹ میں حصہ لیا، پورے پاکستان میں اب تک 12 لاکھ رجسٹریشن ہوچکی ہیں اور ہم سب کو فری آئی ٹی کورسز کرائیں گے ۔ امیر کراچی منعم ظفر خان نے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 5 دنوں سے ای چالان کی صورت میں ایک بھتہ وصول کیا جارہا ہے ، کراچی کے عوام کو ای چالان کے نام پر بھتہ کسی صورت قبول نہیں، اس کے خلاف ہم عدالت سے بھی رجو ع کریں گے ، ایک جانب پنجاب حکومت ہے جہاں موٹر سائیکل کا چالان 200 روپے جبکہ سندھ میں 5000 سے لے کر 25000 تک کا رکھا ہے ، آج نارتھ ناظم آباد ٹاؤن نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر عزم ہو تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، حیدری مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنانے پر ٹاؤن چیئرمین کی پوری ٹیم اور تاجر ایسوسی ایشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی سید وجیہ حسن،ٹاؤن چیئرمین نارتھ ناظم آباد عاطف علی خان، حیدری مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر فراز، وائس ٹاؤن چیئرمین سید ضیا الدین جامعی،چیئرمین یوسی 7 عاطف بقائی، حیدری مارکیٹ کے صدر ساجد خان،حیدری مارکیٹ مینجمنٹ کے صدر سید اختر شاہد ودیگر نے بھی خطاب کیا۔تقریب میں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی و اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ، ٹاؤن چیئرمین ناظم آباد سید مظفر،سیکریٹری اطلاعات زاہد عسکری ودیگر بھی موجود تھے ۔