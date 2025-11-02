کمپٹیشن کمیشن کو ٹیلی کام سمیت تمام شعبوں میں انکوائری کا اختیار : اسلام آباد ہائیکورٹ
معیشت کے تمام شعبوں سمیت ریگولیٹری ادارے بھی دائرہ اختیارمیں آسکتے ،ٹیلی کام کمپنیوں کی درخواستیں مسترد 19صفحات پرمشتمل تفصیلی فیصلہ جاری،ٹیلی کام کمپنیوں کے ان لمیٹڈ انٹرنیٹ پیکجز گمراہ کن مارکیٹنگ قراردیدیئے
اسلام آباد(نامہ نگار)اسلام آباد ہائیکورٹ نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کیخلاف ٹیلی کام کمپنیوں کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے نجی موبائل کمپنیوں کی درخواستیں خارج کردیں۔جسٹس انعام امین منہاس نے 19 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہاگیا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو ٹیلی کام سمیت تمام شعبوں میں انکوائری کا اختیار حاصل ہے ،کمپٹیشن کمیشن نے گمراہ کن مارکیٹنگ پر ٹیلی کام کمپنیوں کو شوکاز نوٹس جاری کیے تھے ،ٹیلی کام کمپنیوں نے 2014 سے نوٹس پر سٹے حاصل کر رکھا تھا،شوکاز پری پیڈ کارڈز پر اضافی فیس، ’’سروس مینٹیننس‘‘ پرجاری کیے گئے تھے، عدالت نے موبائل کمپنیوں کے "ان لِمیٹڈ انٹرنیٹ" پیکجز کو گمراہ کن مارکیٹنگ قراردے دیا، پی ٹی سی ایل نے فکسڈ لوکل لوپ سروسز میں امتیازی قیمتوں پر انکوائری پر سٹے لیا،عدالت کاکہناہے کہ کمپٹیشن کے قانون کا دائرہ اختیار معیشت کے تمام شعبوں تک ہے ،ریگولیٹری ادارے بھی کمپٹیشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آ سکتے ہیں،ٹیلی کام کمپنیوں کی ساتوں منسلک درخواستیں ناقابلِ سماعت قرار دے کر مستردکی جاتی ہیں۔