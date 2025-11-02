صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہلو :تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر حملہ، لیویز اہلکار شہید

  • پاکستان
کوہلو :تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر حملہ، لیویز اہلکار شہید

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع کوہلو میں نامعلوم مسلح افراد کے تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر ہونے والے حملے میں لیویز فورس کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک اور اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہو گئے۔

 سرکاری حکام کے مطابق یہ حملہ گزشتہ شب کوہلو سے 20 کلومیٹر دور کوہلو ڈیرہ غازی خان روڈ پر کیا گیا ۔کوہلو میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق تعمیراتی کمپنی کوہلو ڈیرہ غازی روڈ کی تعمیر کررہی ہے جس کا کیمپ لاسے زئی کے علاقے میں قائم ہے ۔اہلکار کے مطابق کیمپ میں سو کے لگ بھگ مزدور اور کارکن تھے جن میں پچاس کے لگ بھگ دیگر صوبوں سے تھے انہوں نے کہا کہ لیویز فورس کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی کی وجہ سے حملہ آور مزدوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak