کوہلو :تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر حملہ، لیویز اہلکار شہید
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)ضلع کوہلو میں نامعلوم مسلح افراد کے تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر ہونے والے حملے میں لیویز فورس کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک اور اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہو گئے۔
سرکاری حکام کے مطابق یہ حملہ گزشتہ شب کوہلو سے 20 کلومیٹر دور کوہلو ڈیرہ غازی خان روڈ پر کیا گیا ۔کوہلو میں انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق تعمیراتی کمپنی کوہلو ڈیرہ غازی روڈ کی تعمیر کررہی ہے جس کا کیمپ لاسے زئی کے علاقے میں قائم ہے ۔اہلکار کے مطابق کیمپ میں سو کے لگ بھگ مزدور اور کارکن تھے جن میں پچاس کے لگ بھگ دیگر صوبوں سے تھے انہوں نے کہا کہ لیویز فورس کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی کی وجہ سے حملہ آور مزدوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔