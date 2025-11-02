گریڈ 19 ترقی :ڈی ایس بی اجلاس 15 اور16نومبر کو بلانے کی تجویز
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاق کے ماتحت تین سروس کیڈر کے 400 افسران کی گریڈ 19 میں ترقی کے لیے ڈیپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ (ڈی ایس بی) اجلاس 15 اور 16 نومبر کو بلانے کی تجویز ہے۔
پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پاکستان پولیس سروس اور آفس مینجمنٹ سروس کے افسران ایک سال سے ترقی کے منتظر ہیں۔روایت کے مطابق سی ایس بی اجلاس کے بعد گریڈ 19 کی خالی اسامیوں پر ترقی کے لیے ڈی ایس بی اجلاس منعقد ہوتا ہے تاہم سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی صدارت میں اجلاس تاحال نہیں بلایا گیا۔ذرائع کے مطابق ڈی ایس بی اجلاس نہ ہونے کے باعث آفس مینجمنٹ سروس کے تقریباً 150، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 150 اور پاکستان پولیس سروس کے 100 کے قریب افسران گریڈ 19 میں ترقی کے منتظر ہیں۔ اجلاس میں آفس مینجمنٹ سروس کے سیکشن افسران کو وفاقی وزارتوں میں ڈپٹی سیکرٹری کی اسامیوں پر ترقی دئیے جانے کا امکان ہے۔