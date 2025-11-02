بھارت مشرقی و مغربی محاذوں پر مصروف رکھنا چاہتا : وزیر دفاع
جوتے پڑے تو مودی چپ کرگیا،افغانستان کیساتھ مذاکرات کے مثبت نتائج آئینگے طورخم بارڈر غیرقانونی مقیم افغانوں کیلئے کھولا ،تجارت نہیں ہوگی:خواجہ آصف
اسلام آباد،سیالکوٹ(خصوصی نیوز رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت ہمیں مشرقی اور مغربی محاذوں پر مصروف رکھنا چاہتا ہے، مشرقی محاذ پر تو بھارت کو جوتے پڑے ہیں مودی تو چپ ہی کرگیا اور مغربی محاذ پر پُرامید ہیں کہ دونوں ممالک کی ثالثی کے مثبت نتائج آئیں گے ۔ٹی وی سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا طورخم بارڈر غیرقانونی مقیم افغانوں کی بے دخلی کیلئے کھولا گیا ہے ، طورخم بارڈر پر کسی قسم کی تجارت نہیں ہوگی، بے دخلی کا عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ اس بہانے دوبارہ نہ ٹک سکیں۔انہوں نے کہا کہ اِس وقت ہر چیز معطل ہے ویزا پروسس بھی بند ہے ، جب تک گفت و شنید مکمل نہیں ہوجاتی یہ پروسس معطل رہے گا، افغان باشندوں کا معاملہ پہلی دفعہ بین الاقوامی سطح پر آیا ہے، ترکیے اور قطر خوش اسلوبی سے ثالثی کا کردار ادا کررہے ہیں۔
خواجہ آصف کا کہنا تھاکہ پہلے تو غیرقانونی مقیم افغانوں کا مسئلہ افغانستان تسلیم نہیں کرتا تھا، ان کاموقف تھاکہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے ، اب اس کی بین الاقوامی سطح پر اونرشپ سامنے آگئی ہے ، ترکیہ مذاکرات میں یہ شق بھی شامل ہے کہ اگروہاں سے کوئی غیرقانونی سرگرمی ہوتی ہے تو اس کاہرجانہ ہوگا۔انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تو کسی قسم کی حرکت نہیں ہورہی، سیز فائر کی خلاف ورزی ہم تو نہیں کررہے افغانستان کررہا ہے ، افغانستان تاثر دے رہا ہے کہ ان سب میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے ، اس ثالثی میں چاروں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے گفتگو کررہے ہیں۔وزیردفاع نے کہا پاکستان میں ساری قوم خصوصاً خیبرپختونخوا کے عوام میں سخت غصہ ہے ، اس مسئلے کی وجہ سے خیبرپختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہورہا ہے ، سیاستدان اورتمام ادارے آن بورڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا فوری حل ہو، حل صرف واحد ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی بند ہو۔
اگر دونوں ریاستیں سویلائزڈ تعلقات بہتر رکھ سکیں تو یہ قابل ترجیح ہوگا، افغانستان کی طرف سے جوتفریق کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اسے پوری دنیاسمجھتی ہے جو نقصانات پانچ دہائیوں میں پاکستان نے اٹھائے ہیں وہ ہمارے مشترکہ نقصانات ہیں۔بھارت کی جانب سے پراکسی وار کے ثبوت اشرف غنی کے دور سے ہیں، اب تو ثبوت کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ سب اس بات پر یقین کررہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ثبوت دیں گے ، بھارت ہمیں مشرقی اور مغربی محاذوں پر مصروف رکھنا چاہتا ہے ، مشرقی محاذ پر تو بھارت کو جوتے پڑے ہیں مودی تو چپ ہی کرگیا ہے ، اس محاذ پر پُرامید ہیں کہ دونوں ممالک کی ثالثی کے مثبت نتائج آئیں گے ۔دریں اثنا خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا افغان ترجمان کے بیانات گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی ہیں، اپنی اندرونی تقسیم، بد امنی اور گورننس کی ناکامی چھپانے کے لیے محض جوش خطابت، بیانیہ سازی اور بیرونی عناصر کے ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے ۔