دہشتگردوں کیلئے اکتوبر دہائی کامہلک ترین مہینہ، 355 ہلاک

  • پاکستان
حملوں میں 29فیصد اضافہ ،72اہلکار، 30شہری جاں بحق ، 22مشتبہ افراد گرفتار

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)اکتوبر کا مہینہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران دہشت گردوں کے لیے سب سے مہلک ترین مہینہ ثابت ہوا۔ ملک میں جاری سکیورٹی کارروائیوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 355 دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔اسلام آباد میں موجود تھنک ٹینک پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اکتوبر میں 355 دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسی مہینے دہشت گرد کارروائیوں میں 72 سکیورٹی اہلکار ، 30 عام شہری اور ایک امن کمیٹی کا رکن جاں بحق ہوا۔ اکتوبر کے دوران دہشتگردی واقعات میں 92 سکیورٹی اہلکاروں سمیت 48 شہری زخمی ہوئے۔

سکیورٹی فورسز نے 22 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں دہشت گرد حملوں میں 29 فیصد اضافہ ہوا جو ستمبر کے دوران 69 فیصد سے بڑھ کر 89 فیصد تک پہنچ گئے تاہم ان حملوں میں انسانی جانی نقصان 19 فیصد کم رہا ۔اکتوبر ہی میں دہشت گردوں نے 55 افراد کو اغوا کیا جو گزشتہ دس برسوں میں کسی ایک ماہ کے دوران اغوا کی سب سے زیادہ تعداد ہے ۔ تھنک ٹینک کے مطابق رواں سال کے ابتدائی دس مہینوں میں مجموعی طور پر 1734 دہشت گرد ہلاک ہوئے ۔ دہشت گرد کارروائیوں میں601 سکیورٹی اہلکار، 497 شہری اور 21 امن لشکر یا کمیٹی کے لوگ جاں بحق ہوئے ۔ ادارے نے کہا کہ اگرچہ عسکریت پسندی کے واقعات بدستور پیش آرہے ہیں، تاہم عسکریت پسندوں کی بھاری جانی نقصان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پہلے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔

