کراچی:مچھر کالونی سے کالعدم ایس آر اے کے 2 دہشتگرد گرفتار
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، مچھر کالونی سے کالعدم سندھ ریپبلکن آرمی (ایس آر اے) کے 2 دہشت گرد گرفتار کرلئے۔
ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر کے مطابق خفیہ اطلاع پر ڈاکس مچھر کالونی کے علاقے میں کارروائی کی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت سرمد علی رضا اور غنی اللہ عرف غنی امان چانڈیو کے نام سے ہوئی،ملزموں کے قبضے سے دو ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔گرفتار دہشت گرد ایس آر اے کے انتہائی مطلوب گروہ سے تعلق رکھتے تھے ۔ ملزموں کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی، بارودی مواد اور حملوں کے مقدمات درج ہیں۔ملزم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ۔ گرفتار دہشت گرد طلبہ کو ایس آر اے میں بھرتی اور دہشت گردی کی ترغیب دیتے تھے ۔ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تحقیقات کے دوران مزید اہم انکشافات کی توقع ہے ، دونوں ملزموں کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ تحقیقاتی شعبے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔