ڈی جیNCCIA نے ایف آئی آرز ضبط پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کرلیا
اسلام آباد (دنیا نیوز) نئے ڈی جی نیشنل سائبرکرائم انویسٹی گیشن ایجنسی خرم علی نے کرپشن روکنے کیلئے اہم اقدام کے طورپر ضبط تمام جائیدادوں، گاڑیوں اورالیکٹرانک اشیا کی تفصیلات مانگ لیں۔
این سی سی آئی اے کے اہل کاروں کے خلاف کرپشن کیسز سامنے آنے کے بعد ادارے میں بڑا فیصلہ کیا گیا ،ذرائع کے مطابق نئے ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے نے اب تک درج ہونے والی تمام ایف آئی آرز اور انکوائریز کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے ،ڈی جی نے ہدایت کی ہے کہ این سی سی آئی اے کی جانب سے اب تک جتنی جائیدادیں، گاڑیاں اور دیگر پراپرٹیز سیل کی گئی ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ فراہم کی جائے ،اس سلسلے میں تمام زونز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ درج کیسز اور ایف آئی آرز کی مکمل تفصیلات 3 نومبر تک جمع کرائیں تاکہ ادارے کی کارروائیوں کا جائزہ لیا جا سکے ، مراسلے کے مطابق تمام موجودہ زیرتفتیش اور عدالتوں میں زیرالتوا کیسز کا ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔