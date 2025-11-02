پیکٹا :2ایم ڈیزکی خلاف ضابطہ بھرتی ،بھاری بھرکم تنخواہ
ایم ڈی آپریشن ملیحہ عروس اوراکیڈمک زوبدا ضیا کومتعلقہ شعبوں کا کوئی تجربہ نہیں تقرریاں میرٹ پرہیں،باقاعدہ انٹرویوکیا ،نصاب ایررفری ہورہا:سکندرحیات
لاہور(سید سجاد کاظمی سے )پنجاب ایجوکیشن ،کریکولم ، ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی (پیکٹا)میں منیجنگ ڈائریکٹرز کی تقرریوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ۔ چیئرمین پیکٹا وصوبائی وزیر تعلیم سکندر حیات نے ایم ڈی آپریشن کے عہدے پر ملیحہ عروس اور ایم ڈی اکیڈمک کیلئے زوبدا ضیا الرحمن کی تین سالہ کنٹریکٹ پر تقرری کے نوٹیفکیشن جاری کئے ، جنہیں پیکٹا ماہانہ 9لاکھ 85ہزار روپے ادا کرے گا جو ایسے عہدے کے حامل سرکاری افسرو ں کی تنخواہوں سے تین گنا زیادہ ہے ۔
دونوں ایم ڈیز بھرتی کیلئے دئیے جانے والے اشتہار کی شرائط پوری نہیں کرتیں ۔ایم ڈی آپریشن ملیحہ عروس کی ڈگری کیمسٹری کی ہے جو خالصتاً سائنس سے تعلق رکھتی ہے، اسکے برعکس امیدوار کیلئے سوشل سائنسز کے مضمون کی ڈگری کا حامل ہونا اورمتعلقہ شعبے کا تجربہ ضروری تھا جبکہ مذکورہ ایم ڈی پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری کی ایسوسی ایٹ پروفیسر اور اسی شعبہ کی ہیڈ رہی ہیں۔ پیکٹا کے شعبہ آپریشن کا بنیادی کام اربوں روپے مالیت کی درسی کتب کی اشاعت ہے جس کے تجربہ سے وہ محروم ہیں ۔ایم ڈی اکیڈمک زوبدا ضیاء الرحمن کی تقرری کے نوٹیفکیشن میں بورڈ آف گورنرز کے پانچویں اجلاس میں منظوری کا حوالہ دیا گیا لیکن مذکورہ اجلاس میں یہ کیس پیش نہیں کیا گیا ۔
اکیڈمک ونگ کی بنیادی ذمہ داری پہلی جماعت سے بارہویں جماعت کی درسی کتب کی نصاب سازی ہے ، مذکورہ ایم ڈی کو اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے ،وہ کنیئرڈ گرلز کالج میں اکنامکس کے شعبہ کی ہیڈ ہونے کا تجربہ رکھتی ہیں۔صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اپنے موقف میں کہا کہ ہماری دونوں مینیجنگ ڈائریکٹرز میرٹ پر ہیں،باقاعدہ انٹرویو کے بعد انہیں رکھا گیا ، بہترین غیرملکی یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہیں، ان کی سرپرستی میں اب نصابی کتابیں ایرر فری ہو رہی ہیں۔ آج 15 ارب کی کتب 7 ارب میں شائع ہو رہی ہیں، کتابیں تیار کر کے وقت سے ڈیڑھ ماہ قبل ڈلیور کی گئی ہیں۔تاریخ میں پہلی مرتبہ سمارٹ سلیبس مہیا کیا گیا ہے ، نصاب گلوبل سٹینڈرڈز پر تیار ہو رہا ہے ۔ یہی ہماری ٹیم کی خاصیت ہے جو ہماری ٹیم کی محنت اور کام سے وابستگی کو شو کرتی ہے ،ہمیں اپنی ٹیم پرفخر ہے ۔