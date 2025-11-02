پی ٹی آئی کے سابق رہنما ؤں کاحکومت سے رابطوں کا فیصلہ
لاہور(سیاسی نمائندہ،نامہ نگار خصوصی ،مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں نے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کیلئے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں اورحکومتی وزرا سے ملاقاتوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔
فواد چودھری کی سربراہی میں تین رکنی وفد مولانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات کرے گا جس میں ملکی سیاسی کشیدگی کم کرنے اور مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی رابطے کئے ہیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں،تحریک انصاف کی قیادت نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوششوں کی حمایت کی ہے ۔فواد چودھری کاایک ٹی وی پروگرام میں کہناتھاکہ کوشش ہو گی کہ حکومت ایک قدم آگے بڑھے جبکہ ہم نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں تاکہ بات چیت کا راستہ کھل سکے۔ فواد چودھری کے مطابق سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا تو ہی ملک ترقی کی جانب بڑھ سکے گا،اسلام آباد پر چڑھائی سے تو درجہ حرارت نیچے نہیں ہوگا۔ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں، ن لیگ کے اہم وزرا سے بات ہوئی ہے اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ۔
سابق رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد ذرائع کا کہناہے کہ تحریک انصاف کی پرانی قیادت’’ریلیز عمران خان‘‘ تحریک چلانے کیلئے تیار ہیں، جس میں فواد چودھری، عمران اسماعیل ،علی زیدی ، محمود مولوی، سبطین خان اور دیگر رہنما کرداراداکرینگے ۔سابق قیادت نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں اور مسلم لیگ ن کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقات کا فیصلہ کیا ہے ۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی قیادت کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ،نہ ہی یہ قیادت کوئی تحریک چلانے کے قابل ہے ،یہ بانی کو جیل میں ڈال کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران اسماعیل اور فواد چودھری کی جانب سے رابطوں کے عمل کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ ہم سے پوچھ کر کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی سرگرمیوں کو پارٹی کی تائید حاصل ہے ۔انہوں نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے عمل بارے پارٹی ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور اس حوالہ سے ہم قانونی و سیاسی محاذ پر سرگرم ہیں۔