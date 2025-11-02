صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی سفارتی مشنزکے افسران اور سفیروں نے نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں

  • پاکستان
پاکستانی سفارتی مشنزکے افسران اور سفیروں نے نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وزارتِ خارجہ اور بیرونِ ملک پاکستانی سفارتی مشنوں کے افسران اور سفرا نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عرب امارات کے لیے نامزد پاکستانی سفیر شفقت علی خان ابوظہبی پہنچ گئے۔

ذرائع کے مطابق روس کے لیے نئے پاکستانی سفیر فیصل ترمذی نے ماسکو میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں ۔ سابق سفیر خالد خاں جمالی کو ایڈیشنل فارن سیکر ٹری ایڈمن تعینات کیا گیا جبکہ زاہد حسین کو ڈائریکٹر جنرل مڈل ایسٹ مقرر کیا گیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق کرغزستان کے لیے التمش وزیرخان کو نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے ، وہ حسن ضیغم کی جگہ تعینات ہوئے ہیں، جنہیں ڈائریکٹر جنرل سنٹرل ایشیا بنا دیا گیا ہے ۔ بلال چودھری کو ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا تعینات کر دیا گیا ۔ وہ رومانیہ کے لیے نامزد سفیر الیاس نظامی کی جگہ نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak