پاکستانی سفارتی مشنزکے افسران اور سفیروں نے نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وزارتِ خارجہ اور بیرونِ ملک پاکستانی سفارتی مشنوں کے افسران اور سفرا نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عرب امارات کے لیے نامزد پاکستانی سفیر شفقت علی خان ابوظہبی پہنچ گئے۔
ذرائع کے مطابق روس کے لیے نئے پاکستانی سفیر فیصل ترمذی نے ماسکو میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں ۔ سابق سفیر خالد خاں جمالی کو ایڈیشنل فارن سیکر ٹری ایڈمن تعینات کیا گیا جبکہ زاہد حسین کو ڈائریکٹر جنرل مڈل ایسٹ مقرر کیا گیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق کرغزستان کے لیے التمش وزیرخان کو نیا سفیر مقرر کیا گیا ہے ، وہ حسن ضیغم کی جگہ تعینات ہوئے ہیں، جنہیں ڈائریکٹر جنرل سنٹرل ایشیا بنا دیا گیا ہے ۔ بلال چودھری کو ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا تعینات کر دیا گیا ۔ وہ رومانیہ کے لیے نامزد سفیر الیاس نظامی کی جگہ نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔