سہیل لغاری رجسٹرار سپریم کورٹ،عابد رضوان سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل تعینات
اسلام آباد(دنیا رپورٹ،مانیٹرنگ ڈیسک)سپریم کورٹ میں اہم انتظامی تقرریاں کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سندھ سہیل محمد لغاری کو ڈیپوٹیشن پر رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات کردیا گیا۔
سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے نظم و نسق کو بہتر بنانے ،ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرنے ،انتظامی تسلسل کو یقینی بنانے اور عدالتی نظام میں اصلاحات کو آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح انتظامی تعیناتیاں کی ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سہیل محمد لغاری سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری ہیں اور گریڈ بائیس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہیں ڈیپوٹیشن پر بطور گریڈ بائیس پر رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور پر تعینات کردیا گیا ہے ،سہیل محمد لغاری کا تعلق سندھ کی عدلیہ سے ہے ، اس سے قبل وہ سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار بھی رہ چکے ہیں ۔اعلامیہ کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور ہائی کورٹ فخر زمان جو اس وقت ایڈیشنل رجسٹرار (ایڈمنسٹریشن) کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں سپریم کورٹ میں بی ایس 22میں ڈائریکٹر جنرل (ریفارمز) کے طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات کیا گیا ہے ۔اعلامیہ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عابد رضوان عابد کو سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل مقرر کر دیا گیا، محمد عباس زیدی کو ایڈیشنل رجسٹرار (جوڈیشل)،ذوالفقار احمد کو ایڈیشنل رجسٹرار برانچ رجسٹری کراچی ، صفدر محمود کو ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ، مجاہد محمودکو ایڈیشنل رجسٹرار پشاور ، فواد احمد کو ایڈیشنل رجسٹرار، سہیل احمد کو ایڈیشنل رجسٹرار (ایڈمنسٹریشن)کا چارج دیدیاگیا۔