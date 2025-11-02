صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری :رقص وسرود کی محفل پر چھاپہ ،32 خواتین سمیت 90 گرفتار

  • پاکستان
ہوٹل کے اندر اونچی آواز میں گانا،ڈانس ہورہاتھا،علاقہ مکینوں نے اطلاع دی،مقدمہ درج

مری(نمائندہ دنیا )مری میں کشمیری بازار سے ملحقہ موہڑہ روڈ پر ایک نجی ہوٹل میں ہونے والے مجرے کی محفل پر پولیس نے چھاپہ مارکر 32عورتیں اور 58مرد گرفتار کر لیے ، گزشتہ صبح علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ ہوٹل کے اندر اونچی آواز میں گانا بجانا اور ڈانس ہورہا ہے ، جہاں مردو خواتین نے شراب اورمجرے کی محفل سجا رکھی تھی ،جس پر تھانہ پھگواڑی کی پولیس نے اچانک چھاپہ مارا، اس دوران 90 سے زیادہ مردو خواتین کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ۔

