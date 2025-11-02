صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن کیلئے ہر جرگہ میں جانے کو تیارہوں

  • پاکستان
امن کیلئے ہر جرگہ میں جانے کو تیارہوں

پشاور (بیورو رپورٹ) گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ کے صوابدید پر ہے کہ کس کو کون سا محکمہ دیا جائے، وزیر اعلیٰ سے غیر رسمی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔

صوبے میں امن و امان کیلئے ہر جرگے میں جانے کے لیے تیار ہوں، صوبے کے مسائل وفاق کے ساتھ مل کر اٹھانے چاہئیں، محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے ، پیپلز پارٹی میں صوبائی صدر کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں،گورنر کا سیاست سے براہِ راست تعلق نہیں، وہ وفاق کے نمائندے ہیں۔ پشاور میں رحمان میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں بچوں کی بیماریوں اور علاج سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا ہر ایک ہزار نومولود بچوں میں سے تقریبا ً آٹھ بچے دل کے کسی نہ کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی بچے کو صرف اس وجہ سے زندگی بچانے والی سرجری سے محروم نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے والدین اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے کہا امید ہے وزرا کو جلد قلمدان دئیے جائیں گے ،خیبر پختونخوا حکومت نے امن و امان کی صورت حال پرجرگہ بلایا ہے ، سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کیا ہے ،ا سد قیصر نے جرگہ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak