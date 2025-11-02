امن کیلئے ہر جرگہ میں جانے کو تیارہوں
پشاور (بیورو رپورٹ) گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ کے صوابدید پر ہے کہ کس کو کون سا محکمہ دیا جائے، وزیر اعلیٰ سے غیر رسمی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔
صوبے میں امن و امان کیلئے ہر جرگے میں جانے کے لیے تیار ہوں، صوبے کے مسائل وفاق کے ساتھ مل کر اٹھانے چاہئیں، محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے ، پیپلز پارٹی میں صوبائی صدر کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں،گورنر کا سیاست سے براہِ راست تعلق نہیں، وہ وفاق کے نمائندے ہیں۔ پشاور میں رحمان میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں بچوں کی بیماریوں اور علاج سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا ہر ایک ہزار نومولود بچوں میں سے تقریبا ً آٹھ بچے دل کے کسی نہ کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی بچے کو صرف اس وجہ سے زندگی بچانے والی سرجری سے محروم نہیں رہنا چاہیے کہ اس کے والدین اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ۔ انہوں نے کہا امید ہے وزرا کو جلد قلمدان دئیے جائیں گے ،خیبر پختونخوا حکومت نے امن و امان کی صورت حال پرجرگہ بلایا ہے ، سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کیا ہے ،ا سد قیصر نے جرگہ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔