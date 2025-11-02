بہاولپور:بچی سے زیادتی اورقتل کا ملزم مقابلے میں ہلاک
تھانہ صدر یزمان کے علاقے میں 10 سال کی بچی کی لاش کھیتوں سے ملی تھی پڑوسی ملزم نکلا ،چھڑانے کیلئے فائرنگ کرنیوالے ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بن گیا
بہاولپور(مانیٹرنگ ڈیسک )بہاولپور میں بچی سے زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ صدر یزمان کے علاقے میں 10 سال کی بچی کی لاش کھیتوں سے ملی تھی۔ ابتدائی تحقیق میں بچی کے ساتھ زیادتی کے شواہد ملے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے شک کی بنیاد پر پڑوسی کو حراست میں لیا جس نے دوران تفتیش اعتراف جرم کرلیا ، پولیس ملزم کو آلہ قتل کی برآمدگی کیلئے لے جارہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کے لئے فائرنگ کر دی۔ پولیس کا دعوی ٰہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو ا۔