این سی سی آئی اے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کے ریمانڈ میں بھی توسیع،تحریری فیصلہ جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری نعیم وٹو نے رشوت کے الزام میں گرفتار نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کے جسمانی ریمانڈ میں بھی مزید دو روز کی توسیع کردی۔۔۔
جبکہ چھ افسروں کے مزید جسمانی ریمانڈ کا تحریری فیصلہ بھی جاری کردیا، دو صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ ایف آئی اے کے تفتیشی نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اورکہا کہ ملزموں کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی بھی تفتیش شروع کردی ہے ، اعتراض آیا کہ 90 لاکھ کا ایف آئی آر میں ذکر ہے ریکوری چار کروڑ روپے سے زائد کیسے ہوئی، گرفتار ملزم بہت تیز اور چالاک ہیں، ملزم عام نہیں ہے اس لیے ان سے تفتیش کا طریقہ کار بھی عام نہیں۔پراسیکیوٹر کے مطابق یہ وائٹ کالر کرائم ہے ۔ملزم سب طریقہ کار جانتے ہیں، ملزموں کی پہلے انکوائری ہوئی جس سے پتا چلا یہ رشوت وصول کرتے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ گزشتہ تین روزہ جسمانی ریمانڈ میں بھاری رقم کی ریکور ہونا اہم پیش رفت ہے ۔اس سٹیج پر ملزموں کو مقدمے سے ڈسچارج نہیں کرسکتے ۔عدالت تفتیشی افسر کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتی ہے تین نومبر کو ملزموں کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے ۔