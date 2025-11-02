ڈینگی کے وار تیز، اسلام آباد 27 ،پشاور میں 18 نئے مریض
وفاقی دارالحکومت کے ہسپتالوں میں 64،پختونخوا میں 36مریض زیر علاج
اسلام آباد،پشاور (نیوز رپورٹر،خصوصی رپورٹر ،بیورو رپورٹ ) اسلام آباد میں27جبکہ پشاور میں ڈینگی کے18نئے مریض رپورٹ ہو ئے ہیں ۔ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24گھنٹے میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ 27نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ، 20مریضوں کی دیہی علاقوں سے اور 7کی شہری علاقوں سے تصدیق ہوئی ہے ، اسلام آباد کے مختلف ہسپتا لوں میں اس وقت 64مریض زیرِ علاج ہیں ۔ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں ، محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں ڈینگی کے مزید43تصدیق شدہ کیسز سامنے آ ئے ہیں ،خیبرپختونخوا میں اس وقت ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد285 ہے ۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے متاثرہ 18نئے مریض مختلف ہسپتالوں میں داخل کیے گئے جبکہ ڈینگی کے زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 36 ہے ۔