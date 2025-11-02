سندھ بار کونسل کے انتخابات کا پرامن ماحول میں انعقاد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ بار کونسل کے انتخابات میں کراچی ڈویژن کی نشستوں پر ضلع جنوبی، شرقی، وسطی، غربی اور ملیر سے امیدواروں کے غیر حتمی نتائج سامنے آگئے ہیں، مکمل اور حتمی نتائج 4 نومبر کو جاری کئے جائیں گے۔
سندھ بار کونسل کے انتخابات سٹی کورٹ کراچی میں منعقد ہوئے ، پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ مجموعی طور پر کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدواروں نے حصہ لیا۔ سندھ بار کونسل میں کراچی کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 13 ہزار 385 ہے جنہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ضلع جنوبی کی 6 نشستوں پر 40 امیدوار آمنے سامنے تھے ، جن میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عامر نواز وڑائچ، حفیظ لاشاری، تہماسپ رشید، امیر بخش میتلو، زبیر ابڑو اور رشید راجڑ کامیاب قرار پائے ۔ ضلع شرقی کی 4 نشستوں پر 32 امیدواروں میں مقابلہ ہوا، جہاں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اشتیاق میمن، جہانگیر راہوجو، وقار عالم عباسی اور جان محمد نائچ نے کامیابی حاصل کی۔ ضلع وسطی میں 4 نشستوں پر 17 امیدوار میدان میں تھے ، جن میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایمل خان کانسی، صمصام علی خان، حق نواز تالپور اور نعیم قریشی کامیاب ٹھہرے ۔ ضلع غربی کی واحد نشست پر 7 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق ارون پرساد کامیاب قرار پائے ۔ اسی طرح ضلع ملیر کی نشست پر 5 امیدواروں نے حصہ لیا اور غیر حتمی نتیجے کے تحت ریاض احمد بھٹی کامیاب ہوئے ۔ واضح رہے کہ سندھ ہائیکورٹ نے انتخابات کے سلسلے میں یکم نومبر کو صوبے بھر میں عدالتی کارروائی معطل رکھنے کا اعلان کیا تھا، تاہم عدالتوں کے دفاتر معمول کے مطابق کھلے رہے ۔ انتخابی عمل پرامن رہا اور کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعہ کی اطلاع نہیں ملی۔ الیکشن کمیٹی کے مطابق سندھ بار کونسل کے مکمل اور حتمی نتائج 4 نومبر کو باضابطہ طور پر جاری کئے جائیں گے ۔