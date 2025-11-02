بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کیلئے تیاریاں مکمل
کراچی سے خصوصی ٹرین950سکھ یاتریوں کو لے کر آج ننکانہ صاحب پہنچے گی صوبائی وزراء کا دورہ ننکانہ، ہسپتالوں میں خصوصی وارڈز قائم کرنے کی ہدایات
ننکانہ صاحب،سانگلاہل،لاہور ،اسلام آباد (دنیا نیوز،تحصیل رپورٹر،اپنے سٹاف رپورٹر سے ،خصوصی نامہ نگار)سکھ مذہب کے بانی بابا گورو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تین روزہ تقریبات 4نومبر سے شروع، 6 نومبر تک جاری رہیں گی،انتظامات مکمل، جائزہ کیلئے صوبائی وزراء ننکانہ صاحب پہنچ گئے ، صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق اور صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت انتظامات بارے اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری محکمہ داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی ، کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان اور آر پی او شیخوپورہ رینج اطہر اسماعیل نے شرکت کی۔اس موقع پر صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ لاہور اور فیصل آباد کے ہسپتالوں میں سکھ یاتریوں کیلئے خصوصی وارڈز قائم کروائی جائیں گی۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈی پی او فراز احمد نے انتظامات بارے بریفنگ میں بتایا کہ بابا گورونانک کی تقریبات 6 نومبر تک جاری رہیں گی، تمام تر انتظامات مکمل ہیں ،5 ہزار سے زائد افسر و اہلکار سکھ یاتریوں کی خدمت پر مامور ہونگے ،گورودوارہ جات میں ہسپتال سمیت فسیلیٹیشن ڈیسک بھی قائم کئے گئے ہیں ، سکھ یاتریوں کی رہائش اور سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کئے گئے ہیں ، افسروں اور عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں ۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہاکہ جنم دن کی تقریبات کا آغاز اکھنڈ پاٹ کی رسم سے ہو گا،5 نومبر کو جنم دن کی مرکزی تقریب گوردوارہ جنم استھان میں ہو گی، نگر کیرتن کا جلوس نکالا جائے گا ،30 ہزار کے قریب سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کے لئے ننکانہ صاحب آئیں گے ۔
خواجہ سلمان رفیق نے کہاکہ بابا گورونانک دیو جی کا ہر مذہب اور ہر مسلک عزت کرتا ہے ، سکھ یاتریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے ۔ادھر جنم دن کی تقریبات کے سلسلہ میں ننکانہ سٹی کے تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی ادارے 4 نومبر سے 6 نومبر تک بند رہیں گے ، بابا گرو نانک یونیورسٹی میں تین تاریخ سے چھ تاریخ تک تعطیلات ہوں گی۔ دوسری طرف جنم دن کی مذہبی رسومات میں شرکت کیلئے سکھ یاتریوں کو لے کر خصوصی ٹرین یکم نومبر کو کراچی کینٹ سٹیشن سے صبح 11 بجے روانہ ہوگئی جو آ ج 2نومبر کو صبح ساڑھے 8 بجے ننکانہ صاحب پہنچے گی۔ مجموعی طور پر 950 سکھ یاتری اس سپیشل ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔
2100 سے زائد بھارتی سکھ یاتری4 نومبر کو واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے ، 6 نومبر کو سکھ یاتری گورودوارہ سچا سودا کی یاترا کے بعد گوردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال روانہ ہوں گے ، جہاں ایک روز قیام کے بعد 8 نومبر کو گورودوارہ دربار صاحب کرتارپور جائیں گے ، کرتارپور میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد 10 نومبر کو یاتری گورودوارہ روہڑی صاحب ایمن آباد اور بعد ازاں لاہور پہنچیں گے ، لاہور میں گورودوارہ ڈیرہ صاحب میں 2 روز قیام کے بعد سکھ یاتری 13 نومبر کو واپسی کیلئے روانہ ہوں گے ۔