صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی تاخیر کا شکار ،مارچ تک ہونیکا امکان

  • پاکستان
فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی تاخیر کا شکار ،مارچ تک ہونیکا امکان

نیلامی کا ہدف دسمبر تک تھا ، ابھی تک قو اعد و ضوابط بھی منظور نہ ہو سکے کنسلٹنٹ سٹڈی مکمل کر لی ، جلد سفارشات کو حتمی شکل دی جا ئیگی ،پی ٹی اے

اسلام آباد (ایس ایم زمان ) پاکستان میں فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی تاخیر کا شکار ہو گئی ،نیلامی مارچ 2026 سے قبل ہونا مشکل ہو گیا ہے ، وزار ت آ ئی ٹی نے دسمبر تک فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کا ہدف رکھا تھا تاہم دسمبر تک ہدف حاصل کرنے کے لئے پالیسی ، قواعد و ضوابط منظور نہیں ہو سکے ۔ پی ٹی اے کے مطابق نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسی ایٹ کمپنی نے فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کے لئے کنسلٹنٹ سٹڈی مکمل کر لی جس کی ٹیکنیکل ورکنگ کی جا رہی ہے ۔وزیراعظم کی تشکیل کردہ فائیو جی ایڈوائزر ی کنسلٹنسی کمپنی کی سفارشات کی حتمی منظوری دے گی جس کی روشنی میں نیلامی کا عمل شروع کیا جائے گا ، وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی اے کو اپریل ،جون اور دسمبر 2025 تک فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کا ہدف دیا تھا جو دسمبر تک ناممکن دکھا ئی دیتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak