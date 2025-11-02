فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی تاخیر کا شکار ،مارچ تک ہونیکا امکان
نیلامی کا ہدف دسمبر تک تھا ، ابھی تک قو اعد و ضوابط بھی منظور نہ ہو سکے کنسلٹنٹ سٹڈی مکمل کر لی ، جلد سفارشات کو حتمی شکل دی جا ئیگی ،پی ٹی اے
اسلام آباد (ایس ایم زمان ) پاکستان میں فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی تاخیر کا شکار ہو گئی ،نیلامی مارچ 2026 سے قبل ہونا مشکل ہو گیا ہے ، وزار ت آ ئی ٹی نے دسمبر تک فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کا ہدف رکھا تھا تاہم دسمبر تک ہدف حاصل کرنے کے لئے پالیسی ، قواعد و ضوابط منظور نہیں ہو سکے ۔ پی ٹی اے کے مطابق نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسی ایٹ کمپنی نے فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کے لئے کنسلٹنٹ سٹڈی مکمل کر لی جس کی ٹیکنیکل ورکنگ کی جا رہی ہے ۔وزیراعظم کی تشکیل کردہ فائیو جی ایڈوائزر ی کنسلٹنسی کمپنی کی سفارشات کی حتمی منظوری دے گی جس کی روشنی میں نیلامی کا عمل شروع کیا جائے گا ، وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی اے کو اپریل ،جون اور دسمبر 2025 تک فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کا ہدف دیا تھا جو دسمبر تک ناممکن دکھا ئی دیتا ہے ۔