سکھ یاتریوں کی اسپیشل ٹرین کراچی سے روانہ، فول پروف سکیورٹی انتظامات
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سکھ یاتریوں کو لے کر اسپیشل ٹرین ہفتہ کی صبح کراچی کینٹ اسٹیشن سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوگئی۔ ٹرین کی روانگی کے موقع پر ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے (ڈی ایس) محمود الرحمن لاکھو نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور ریلوے انتظامیہ کو خوشی ہے کہ سکھ یاتریوں کے لیے خصوصی ٹرین کا اہتمام کیا گیا۔
ڈی ایس ریلوے نے بتایا کہ پاکستان ریلوے ہر اہم مذہبی موقع پر خصوصی ٹرینیں چلاتا ہے تاکہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ، اس بار بھی سکھ یاتریوں کے لیے اسپیشل ٹرین چلائی گئی ہے جس میں کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ سے مسافر سوار ہوئے ۔ ان کا کہنا تھا اسپیشل ٹرینوں کا کرایہ عام مسافر گاڑیوں کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہوتا ہے ، تاہم سکھ یاتریوں کی سہولت کے پیش نظر خصوصی رعایت دی گئی ہے ۔سکیورٹی کے حوالے سے آئی جی ریلوے کی ہدایت پر فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاتریوں کی حفاظت کے لیے ریلوے پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے جو سفر کے دوران ٹرین کے ساتھ رہے گی۔ریلوے ذرائع کے مطابق اسپیشل ٹرین اپنا سفر مکمل کرتے ہوئے آج صبح اپنی منزل پر پہنچے گی۔