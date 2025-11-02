سابق وزیراعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی انتقال کرگئے
نجی اسپتال میں زیر علاج تھے ، ایک ہفتہ قبل گھر منتقل کردیا گیا تھا،خاندانی ذرائع پیپلز پارٹی کے مخلص ، وفادار رہنما تھے ،آصف زرداری، مرادشاہ ،اظہار تعزیت
کراچی (دنیا نیوز، خبر ایجنسیاں) پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما و سابق وزیراعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی انتقال کرگئے ۔خاندانی ذرائع کے مطابق آفتاب شعبان میرانی کو علالت کے باعث کراچی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم ایک ہفتہ قبل انہیں گھر شفٹ کردیا گیا تھا۔ دوسری جانب ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی رفقا میں شامل تھے، وہ سینئر پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی کے مخلص و وفادار رہنما تھے۔
صدر مملکت نے مرحوم کی جمہوریت، وفاق پاکستان اور عوامی خدمت کے لیے گرانقدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ، دوستوں اور پارٹی کارکنان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے ۔وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ آفتاب شعبان میرانی پاکستان پیپلز پارٹی کا قیمتی اثاثہ تھے ۔ مرحوم کو اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کام کیا۔ مرحوم دیانت دار، منکسر المزاج اور باوقار شخصیت تھے ۔