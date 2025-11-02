ن لیگ اور پیپلزپارٹی میں مفاہمت،ثمرات سامنے نہ آسکے
گرین لائن منصوبے پر سندھ میں کمیشن سے متعلق تحفظات ہیں،ترجمان وفاقی حکومت کمیشن کا محض الزام،وفاق خود چلانا چاہتا، وضاحت تک منصوبہ فعال نہیں ہوسکتا،سلمان مراد
کراچی (طلحہ ہاشمی)مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی میں مفاہمت ہوگئی، لیکن ثمرات سامنے نہ آسکے ، وفاقی حکومت کے گرین لائن پروجیکٹ توسیعی منصوبے پرکام کا آغاز نہ ہوسکا ، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی جانب سے اعتراض کے بعد کام رک گیا تھا ۔ وفاقی حکومت کے ترجمان برائے سندھ راجہ انصاری نے کہا ہے کہ ہم نے تمام اعتراضات دور کر دئیے ہیں، امید ہے کہ کام جلد شروع ہوجائے گا۔ راجہ انصاری نے مزید کہا کہ ہم تمام معاملات سندھ حکومت کے حوالے نہیں کرسکتے ، سندھ میں کمیشن کے معاملات کے بارے میں تحفظات ہیں۔
ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کے مطابق گرین لائن پرکام رکنے کی بنیادی وجہ اختیارات کا تنازع تھا، وفاقی حکومت منصوبے کو خود چلانا چاہتی تھی،جبکہ سندھ حکومت اور شہری حکومت کا مؤقف تھا کہ کراچی کے منصوبے میں مقامی نمائندوں کو شامل کیا جائے ، این او سی، آپریشنل کنٹرول اور ریونیو شیئرنگ جیسے معاملات پر واضح اتفاق نہیں ہو سکا، ہم نے بارہا کہا کہ اگر وفاق تعاون سے کام کرے تو منصوبہ فوراً چلایا جا سکتا ہے ، یکطرفہ فیصلے سے شہری حکومت کو باہر رکھنا کسی صورت قابل قبول نہیں، ہم چاہتے ہیں منصوبہ چلے ، لیکن ادارہ جاتی طریقہ کار کے ساتھ، نہ کہ سیاسی نمائش کے طور پر۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر واقعی تمام اعتراضات دور ہو گئے ہیں تو ہمیں تحریری طور پر بتایا جائے ،اب بھی کئی عملی مسائل موجود ہیں، مثلاً آپریشن کے اخراجات کون برداشت کرے گا، عملہ کون بھرتی کرے گا،جب تک یہ نکات واضح نہیں ہوتے محض اعلان سے منصوبہ فعال نہیں ہو سکتا، سندھ میں مبینہ کمیشن محض الزام تراشی ہے ،اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو وہ عدالت یا احتساب اداروں میں پیش کرے ، کمیشن کے الزامات لگا کر عوامی منصوبے کو سیاسی تنازع میں بدلنا غیر ذمہ دارانہ ہے ، شہری حکومت شفافیت پر یقین رکھتی ہے ، ہم ہر معاہدہ، ٹینڈر اور ادائیگی کو عوام کے سامنے لانے کو تیار ہیں، کراچی کے عوام کمیشن یا سیاست نہیں چاہتے ، وہ صرف یہ چاہتے ہیں بسیں وقت پر چلیں اور نظام شفاف ہو۔سلمان عبداللہ مرادکا کہنا تھا کہ وفاقی ترجمان کو چاہئے وہ الزامات کے بجائے تعاون کی بات کریں۔