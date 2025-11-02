خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں صحت کارڈ پر علاج کی سہولیات معطل
واجبات کی عدم ادائیگی پر ادائیگیاں رک گئیں:متبادل انتظامات کررہے ،انتظامیہ
پشاور (ذاکراللہ)خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور میں صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولیات کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ،ترجمان ہسپتال کے مطابق یہ فیصلہ صحت سہولت پروگرام کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث کیا گیا۔صحت کارڈ کی بندش سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،ترجمان نے بتایا کہ واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کے باعث ہسپتال کو مالی مشکلات کا سامنا ہے ، جس کے نتیجے میں دیگر طبی سہولیات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے متبادل انتظامات کئے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دیگر ایم ٹی آئی ہسپتالوں کے ساتھ ادویات کی فراہمی کے حوالے سے باہمی تعاون پر مبنی مربوط نظام تشکیل دیا جا رہا ہے ، جس کے تحت ان اداروں کی فارمیسیز سے ادویات فراہم کی جائیں گی اور بعد ازاں مالی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ان کی ادائیگی کی جائے گی ،ہسپتال انتظامیہ نے متعلقہ اداروں سے تعاون کی درخواست کی ہے ۔