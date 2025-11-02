خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کیلئے 3 ارب روپے جاری کرنیکاحکم
پشاور (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر مزمل اسلم نے کہا ہے کہ رواں سال صوبائی خزانے سے صحت کارڈ کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
وزیراعلیٰ نے صحت کارڈ کی مد میں 3 ارب روپے فوری جاری کرنے کے احکامات دئیے ہیں۔ وزیراعلیٰ نے صحت کارڈ پلس پر بریفنگ لی اور موقع پر 3 ارب روپے صحت کارڈ کی مد میں جاری کرنے کے احکامات دئیے ، محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے فنڈز ریلیز کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پر صحت کارڈکی معطلی بارے خبریں بے بنیاد ہیں، خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کو صحت کارڈ رقوم کی ادائیگی حسب معمول جاری ہے اور تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ کے تحت خدمات فراہم کی جارہی ہیں۔