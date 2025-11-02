’’پاکستان کی شان ، گلگت بلتستان‘‘ آئی ایس پی آر نے نغمہ ریلیز کردیا
راولپنڈی(دنیا نیوز ،خصوصی نیوز رپورٹر)یوم آزادی گلگت بلتستان کے موقع پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے وطن سے محبت کے جذبات سے لبریز خوبصورت نغمہ ریلیز کر دیا۔
یہ نغمہ جس کے بول ہیں پاکستان کی شان - گلگت بلتستان گلگت بلتستان کے نوجوان گلوکاروں کی آواز میں پیش کیا گیا جو وطنِ عزیز سے خطے کے عوام کے گہرے اور لازوال رشتے کی شاندار عکاسی کرتا ہے ۔نغمے میں اُن بہادر جانثاروں کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا ،جنہوں نے مادرِ وطن کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔