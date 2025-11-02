مینا خان آفریدی کو بلدیات ارشد ایوب تعلیم، فضل شکور پبلک ہیلتھ ڈاکٹر امجد علی کو ہائوسنگ کے محکمے تفویض
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہدایت پر ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے صوبائی کابینہ ممبران کے محکموں کا باضابطہ اعلامیہ جاری کردیا۔
اعلامیہ کے مطابق مینا خان آفریدی صوبائی وزیر بلدیات الیکشن و دیہی ترقی، ارشد ایوب خان وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم، فضل شکور خان وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ڈاکٹر امجد علی وزیر ہاؤسنگ کا محکمہ دیا گیا ، آفتاب عالم آفریدی کو وزیر قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق،سید فخر جہان کو وزیر ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول، ریاض خان کو وزیر آبپاشی،خالق الر حمن وزیر صحت ، عاقب اللہ خان وزیر ریلیف، بحالی اور آبادکاری، فیصل خان تراکئی کو وزیر محنت (لیبر) لگایا گیاہے ۔ مزمل اسلم خیبرپختونخوا کابینہ مشیر خزانہ، تاج محمد ترند کو مشیر کھیل و امورِ نوجوانان، شفیع اللہ جان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات و عوامی تعلقات مقرر کیا گیا ہے۔