غازی علی مدد نے دشمن کااسلحہ دشمن پر چلا دیا، 50 بھارتی جہنم واصل
یکم نومبر 1948کو ڈٹ کرمقابلہ کیااورگلگت بلتستان کوبھارت سے آزادی دلائی
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) معر کہ 1948کے غازی علی مدد نے ناردرن سکائوٹس میں رہ کر استور، نگراورکارگل کے مقام پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیااور اپنے ساتھیوں کیساتھ مل کر 50سے زائد بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا ، بہادر غازیوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکستِ فاش دے کر گلگت بلتستان کو غاصب بھارت کے قبضے سے آزاد کرایا۔ غازی علی مدد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن سے ہی اسلحہ چھین کر متعدد بھارتی چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا۔
غازی علی مدد کا کہنا تھا کہ کرنل حسن پارٹی کیساتھ قمری ٹاپ، صوبیدار میجر بابر لداخ اور شان خان کو کارگل کا چارج دیا گیا ،غازی علی مددنے کہا کہ ہم حملہ آور ہوئے تو دشمن ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے ،ہم نے دشمن سے بھاری مقدار میں ہتھیار جمع کرنے کے بعد جوانوں میں تقسیم کئے ،اگلے دن پھر حملہ کیلئے جوانوں کو تیار کیا گیا اس دوران ہم مستقل پیدل آگے بڑھتے گئے ، ان جوانوں نے دشمن پر حملہ کر کے 50 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا دشمن 3دن تک ہم پر جہازوں سے حملہ کرتا رہا، ہم انتہائی مشکلات اور مسائل کے باوجود دشمن کو شکست دی۔