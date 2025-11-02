سپریم کورٹ کے آئندہ عدالتی ہفتے کیلئے بینچز تشکیل
اسلام آباد (دنیا نیوز) سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئندہ عدالتی ہفتے کے بینچز تشکیل دے دیئے گئے، بینچ نمبر 1چیف جسٹس یحیی خان آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل ہوگا۔۔۔
بینچ نمبر 2 جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس علی باقر نجفی ،بینچ نمبر 3 جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ اے ملک پر مشتمل ہوگا،آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں قائم کیا گیا ہے ، آئینی بینچ میں جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عقیل احمد عباسی، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس عامر فاروق شامل ہیں،بینچ نمبر 5 جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر مشتمل ہوگا،بینچ نمبر 6 میں جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس مینگل حسن اورنگزیب شامل ہیں۔