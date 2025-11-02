پراپرٹی ٹیکس ،بلدیاتی انتخابات بارے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنیکا تحریری حکمنامہ جاری،فریقین کونوٹس
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں پراپرٹی ٹیکسوں کے نفاذ اور بلدیاتی انتخابات سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرنے کا تحریری حکمنامہ جاری کردیا۔
جسٹس ارباب محمد طاہر اورجسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ فیصلہ معطلی کا حکمنامہ جاری کیا، جس میں کہاگیا کہ درخواست گزاروکیل کے مطابق سنگل بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ احکامات کی خلاف ورزی ہے ، لوکل گورنمنٹ ایکٹ2015 نوٹیفکیشن کے ذریعے ٹیکس، فیس، نرخ اور دیگر چارجز لگانے کا اختیار دیتاہے ،وکیل درخواست گزارکے مطابق مذکورہ پٹیشن میں بلدیاتی انتخابات کا ذکر تک نہیں تھا، پٹیشن میں ذکر نہ ہونے کے باوجود سنگل بینچ نے بلدیاتی انتخابات کا حکم بھی دیا،پٹیشن میں استدعا نہ ہونے کے باوجود بلدیاتی انتخابات کا حکم جاری کرنا سپریم کورٹ احکامات کی خلاف ورزی ہے ، حکمنامہ میں کہاگیاکہ عدالت 24ستمبر والاسنگل بینچ کا فیصلہ اپیل پر فیصلے تک معطل کرتی ہے اور فریقین کوجواب کیلئے نوٹس جاری کرتی ہے۔